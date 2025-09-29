Millennium bcp continua a reduzir a sua pegada ecológica

O Millennium bcp reforça a sua aposta na sustentabilidade, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental e de adaptação às alterações climáticas. A proteção da biodiversidade, a preservação dos recursos naturais e a racionalização dos consumos integram o núcleo da Política Ambiental do banco em Portugal.

Em 2024, o nível de ecoeficiência registou uma evolução positiva, resultado do investimento contínuo em novos equipamentos, produção e consumo de energias renováveis, otimização de processos e do envolvimento ativo dos colaboradores, sensibilizados por campanhas internas.

Nos últimos anos, o Millennium bcp implementou diversas iniciativas, incluindo a instalação de centrais fotovoltaicas nos serviços centrais do Taguspark, em sucursais, modernização da infraestrutura energética com iluminação LED e gestão centralizada de climatização, contratação de contratos PPA (Power Purchase Agreement) de origem eólica e solar, e adesão a comunidades de energia renovável (CER). O objetivo é aumentar a autossuficiência energética, reduzir custos, promover energias renováveis e acelerar uma transição energética justa.

Os resultados são concretos: em 2024, a produção das centrais fotovoltaicas do Taguspark atingiu 2.363 MWh, correspondente a 34% do consumo elétrico dos edifícios centrais, evitando 435 toneladas de CO2. Além disso, contratos com três empresas permitiram integrar 229 sucursais (cerca de 60% do total) em comunidades de energia renovável, estimando-se uma redução anual de 1.765 toneladas de CO2.

A nível nacional, o banco reduziu em 15% as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em relação a 2023. Registou ainda um aumento marginal de 1% no consumo de água e diminuições significativas no uso de materiais: -17% em cartão e papel, -40% em plástico, e -1% na produção de resíduos.

Na edição de 2024 do CDP – Carbon Disclosure Project (Climate), o Grupo BCP manteve-se, como desde 2021, na banda “Management”, com a classificação “B”. Com base no “Supplier Engagement Rating” (SER) do CDP, o Grupo BCP é, igualmente, um dos líderes do envolvimento com Fornecedores em matérias de Sustentabilidade, mantendo em 2024, tal como em 2023, uma notação de “B”, depois de em 2022 ter integrado o ranking “Supplier Engagament Rating Leaderboard” com a classificação de “A”.

Estes resultados reforçam o compromisso do Millennium bcp com a preservação ambiental e a gestão eficiente de recursos, traduzindo-se não só numa otimização de custos operacionais, mas também na mitigação da pegada ecológica do banco.