Netanyahu pede desculpa ao Qatar por ataque em Doha

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou esta segunda-feira um pedido de desculpas ao seu homólogo do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, pelo ataque de 9 de setembro em Doha, e prometeu não repetir a iniciativa.

Segundo a estação televisiva Al-Jazeera, o pedido de desculpas foi feito durante um telefonema conjunto entre os dois chefes de Governo, mediado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a visita de Netanyahu à Casa Branca (presidência norte-americana). Numa declaração após a chamada telefónica, a Casa Branca informou que o chefe de Governo israelita também prometeu não voltar a atacar o Qatar.

“Ele lamentou ter violado a soberania do Qatar (…) e prometeu que não voltará a realizar este tipo de ataques no futuro”, referiu a presidência norte-americana, numa declaração citada pelas agências internacionais. A Al-Jazeera, citando uma “fonte diplomática bem informada”, afirmou que a iniciativa partiu de Trump e que as negociações decorreram com a participação direta dos três líderes.

A chamada telefónica teve lugar no mesmo dia em que o Presidente norte-americano, após receber Netanyahu em Washington, disse estar “muito confiante” na possibilidade de alcançar um acordo para pôr fim à guerra em Gaza.

Em setembro, num ataque sem precedentes, as forças israelitas bombardearam a capital do Qatar. Telavive afirmou na altura que se tratou de um ataque cirúrgico que visou a liderança do grupo extremista palestiniano Hamas.