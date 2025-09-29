Media

O dia em que Pedro Nuno Santos levou a dívida da Impresa ao “Isto é Gozar com quem trabalha”

 + M,

No Isto é Gozar com quem Trabalha - Especial Eleições, o então líder do PS começou por dizer que o objetivo era conseguir chegar ao fim do programa e que a melhor defesa é o ataque. Recorde o momento.

 

A dívida da Impresa era conhecida, mas tema de conversa sobretudo na divulgação dos relatórios e contas do grupo. A grande exceção terá sido em março de 2024, quando Pedro Nuno Santos, então candidato a primeiro-ministro, a levou a antena. Aconteceu precisamente na SIC, no programa de Ricardo Araújo Pereira.

No Isto é Gozar com quem Trabalha – Especial Eleições, o então líder do PS começou por dizer que o seu objetivo era conseguir chegar ao final do programa e que a melhor defesa é o ataque. E, assim, foi. Recorde aqui o momento, em que a dívida da TAP foi comparada à da Impresa:

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Mercados
Impresa ganha 97% em sessão histórica da bolsa nacional

À boleia da entrada de potenciais novos investidores, as ações da Impresa escalaram para máximos de mais de três anos, com cerca de 17,8% do capital negociado em bolsa a trocar de mãos.

Luís Leitão,

Venda da SIC e Expresso
Agências de meios ‘apoiam’ entrada de grupo MFE na Impresa

"Excelente para a indústria", "excelente notícia para a Impresa e para o nosso mercado", "tudo o que traga solidez a este setor deve ser aplaudido". Agências de meios felicitam negócio MFE/Impresa.

Carla Borges Ferreira,

32º Digital Business Congress APDC - 09MAI23
Venda da SIC e Expresso
Impresa precisa de 80 milhões para reequilibrar contas

A Impresa precisa de uma recapitalização de 80 milhões de euros, e isso explica as negociações com o grupo italiano MFE, que estão em vias de ser fechadas. Perdão da banca pode reduzir necessidadades.

António Costa, Luís Leitão,