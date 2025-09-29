O dia em que Pedro Nuno Santos levou a dívida da Impresa ao “Isto é Gozar com quem trabalha”
No Isto é Gozar com quem Trabalha - Especial Eleições, o então líder do PS começou por dizer que o objetivo era conseguir chegar ao fim do programa e que a melhor defesa é o ataque. Recorde o momento.
A dívida da Impresa era conhecida, mas tema de conversa sobretudo na divulgação dos relatórios e contas do grupo. A grande exceção terá sido em março de 2024, quando Pedro Nuno Santos, então candidato a primeiro-ministro, a levou a antena. Aconteceu precisamente na SIC, no programa de Ricardo Araújo Pereira.
No Isto é Gozar com quem Trabalha – Especial Eleições, o então líder do PS começou por dizer que o seu objetivo era conseguir chegar ao final do programa e que a melhor defesa é o ataque. E, assim, foi. Recorde aqui o momento, em que a dívida da TAP foi comparada à da Impresa:
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.