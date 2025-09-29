Passe ferroviário verde com mais de 500.000 utilizadores

O passe ferroviário verde, que foi implementado em 2024, conta com mais de 500.000 utilizadores, revelou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas, no mesmo dia em que a CP anunciou novas funcionalidades digitais.

“A CP – Comboios de Portugal inicia uma nova fase da sua transformação digital, com o lançamento de um conjunto de funcionalidades no seu site e na App CP, que visam melhorar significativamente a experiência dos seus clientes”, anunciou em comunicado a empresa.

Numa outra nota, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pinto Luz, defendeu que depois do passe ferroviário verde, já com mais de 500.000 utilizadores, este é um novo passo de uma “revolução que está a acontecer”. Entre as funcionalidades está a possibilidade de comprar bilhetes online, sem a necessidade de fazer login, e uma área de cliente renovada (myCP), que permite agora gerir pedidos e viagens de forma mais simples.

Os clientes podem, através do site, pedir o cartão CP ou Navegante, utilizando a Chave Móvel Digital. Já na aplicação da empresa passa a estar disponível o cartão CP e o passe ferroviário verde. Esta aplicação vai ainda contar com informação em tempo real sobre as viagens.