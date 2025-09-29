Purrmi levanta 600 mil euros para fazer ‘ronronar’ gatos em Itália, França e Norte da Europa

A Purrmi levantou 600 mil euros para fazer ronronar os gatos em Itália, França e Norte da Europa com a sua alimentação 100% natural, juntando estes países a Portugal e Espanha onde já opera. Parte do capital será investido no aumento da capacidade de produção da fábrica a Norte.

Com esta ronda – liderada por family office com ligação à indústria agroalimentar portuguesa, com participação da VC Celtis Venture Partners, Angels Way e business angels —, eleva-se para 900 mil euros o capital já levantado pela startup.

“Trata-se de um family office português com profundo conhecimento na indústria agroalimentar nacional e internacional, responsável por grandes marcas da indústria. Este parceiro traz não apenas capital, mas um posicionamento estratégico valioso para escalar o nosso modelo. Por agora, preferem manter a descrição institucional”, diz João Campaniço, cofundador e CEO da Purrmi, ao ECO.

A Purrmi propõe uma “alimentação 100% natural para gatos”, visando combater a obesidade que afeta mais de metade dos gatos e a doença renal crónica que mata mais de 33% dos gatos acima de cinco anos.

A nova injeção de capital irá alimentar os planos de internacionalização da empresa. “A expansão internacional terá início no primeiro semestre de 2026, com entrada gradual nos mercados de Itália, França e Norte da Europa”, adianta o CEO.

“A estratégia será baseada num modelo asset-light, assente em logística descentralizada, com entregas em 48H nos mercados alvo; parcerias com clínicas veterinárias e marketplaces locais e estratégia digital-first e onboarding local de marcas”, detalha quando questionado sobre em que moldes iria decorrer essa expansão no mercado externo.

Itália é, para já, o mercado prioritário de expansão. “Itália mantém-se como mercado prioritário, com entrada planeada para o primeiro trimestre de 2026, dadas as características do consumidor italiano: elevado gasto per capita em pet food premium e forte adesão ao canal digital”, refere.

Depois de Espanha, será o segundo mercado de internacionalização. A ideia de abrir um espaço físico em Espanha — numa incubadora em Barcelona — que chegou a ser equacionado caiu por terra. “Acabámos por seguir outro caminho. A entrada em Espanha foi feita de forma 100% remota, com parcerias locais, o que nos permitiu maior agilidade e flexibilidade operacional. Espanha representa hoje uma parte relevante da nossa faturação”, diz. “Representa atualmente cerca de 20% da faturação mensal, com um bom crescimento desde abril de 2025”, detalha o CEO.

Reforço da capacidade de produção

Parte do capital — “cerca de 150 mil euros, a ser executado até ao final de 2026” — será aplicado na fábrica em Guilhabreu, no concelho de Vila do Conde, perto da zona da Maia. “O reforço da nossa fábrica própria contempla a expansão da área útil e reorganização do layout logístico; contratação de mão de obra local especializada; o aumento da capacidade de produção e armazenamento; e a preparação de uma nova linha de produtos (com lançamento previsto para 2026)”, elenca o CEO.

A startup tem vindo a usar a IA para desenvolver a sua plataforma NutriPetPlan.com. A mesma recorre à IA para personalizar a nutrição animal: o tutor tira uma foto ao seu animal e a IA estima a raça, idade, porte e condição corporal. Depois, sugere planos e produtos alimentares, comparando mais de 4.000 produtos de marcas, sempre com alternativas para diferentes orçamentos e com apoio veterinário 24h, detalha a empresa.

Tem como objetivo “alimentar mais de 100.000 animais através da NutriPetPlan e da nossa marca própria Purrmi, nos próximos 12 meses”, diz.

“Atualmente, contamos com milhares de tutores registados na plataforma. A nossa meta é tornar a NutriPetPlan no marketplace de referência para nutrição animal personalizada nos mercados alvo referidos, com crescimento sustentado via subscrições e expansão geográfica”, refere sem avançar mais detalhes.

Reforço de equipa

A empresa tem vindo a reforçar equipa. “Em setembro foram contratadas três pessoas para reforçar a equipa administrativa, totalizando seis membros core“, diz. “Até ao segundo trimestre de 2026, estão previstas novas contratações nas áreas de Data Science, Engenharia e Veterinária.”