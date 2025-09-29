PwC assessora a IVC Evidensia em três recentes aquisições

A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na aquisição da Clínica Veterinária 115 Animal, em Olhão, do Grupo SOSVET, em Almada, e da Clínica Veterinária do Castêlo, na Maia.

Estas aquisições marcam mais um passo do grupo no seu plano de expansão em Portugal, que tem vindo a ser assessorado pela PwC. No âmbito desta transação, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, bem como assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão das operações.

A equipa jurídica da PwC, que coordenou a transação, foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva, Isadora Camargo e Yelyzaveta Lemeshko e Martim Mimoso, todos advogados da mesma área de prática.

A assessoria da PwC contou ainda com as equipas de Laboral — liderada pelo coordenador da área de direito laboral, Levi França Machado, com o apoio de João Sismeiro Pereira, Associate — e de Financial Due Diligence, composta por Ana Silva, Patricia Jacinto e Carolina Vilarinho.