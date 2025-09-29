Advocatus

PwC assessora a IVC Evidensia em três recentes aquisições

A equipa que coordenou a transação, foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva, Isadora Camargo, Yelyzaveta Lemeshko e Martim Mimoso.

A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na aquisição da Clínica Veterinária 115 Animal, em Olhão, do Grupo SOSVET, em Almada, e da Clínica Veterinária do Castêlo, na Maia.

Estas aquisições marcam mais um passo do grupo no seu plano de expansão em Portugal, que tem vindo a ser assessorado pela PwC. No âmbito desta transação, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, bem como assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão das operações.

A equipa jurídica da PwC, que coordenou a transação, foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio – Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Andreia Prado da Silva, Isadora Camargo e Yelyzaveta Lemeshko e Martim Mimoso, todos advogados da mesma área de prática.

A assessoria da PwC contou ainda com as equipas de Laboral — liderada pelo coordenador da área de direito laboral, Levi França Machado, com o apoio de João Sismeiro Pereira, Associate — e de Financial Due Diligence, composta por Ana Silva, Patricia Jacinto e Carolina Vilarinho.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PwC assessora a IVC Evidensia em três recentes aquisições

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Goldman Sachs e PwC lideram assessoria de M&A na Europa

Mariana Bandeira,

O banco norte-americano e a consultora britânica encabeçaram em número e valor de fusões e aquisições registadas na Europa na primeira metade do ano. JP Morgan e Clearwater também se destacaram.