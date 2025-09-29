Que impacto está a ter a IA na saúde? Oiça o primeiro episódio do Podcast .IA

A inteligência artificial (IA) está a mudar diversos setores da sociedade. Neste primeiro episódio do Podcast .IA, exploramos o setor da saúde e analisamos como a IA está a alterar o paradigma.

O Podcast .IA é uma nova iniciativa editorial do ECO, onde conversamos com empresas de diferentes áreas sobre como estão a implementar esta tecnologia e quais os principais desafios que enfrentam.

A conversa começa com Marta Martins, diretora de Novos Cuidados e Soluções da CUF, a explicar de que forma um dos maiores grupos privados de saúde em Portugal está a utilizar a IA em vários processos, bem como os cuidados necessários na implementação.

Mais à frente, Pedro Maurício, account executive da Tucuvi, fala sobre o trabalho da empresa espanhola responsável pelo assistente virtual da CUF, a Clara, e sobre o impacto desta tecnologia na relação com os doentes.

Estes são os convidados do primeiro episódio do Podcast .IA, que abre caminho para uma reflexão aprofundada sobre o papel da inteligência artificial na saúde. Oiça em baixo: