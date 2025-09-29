Que impacto está a ter a IA na saúde? Oiça o primeiro episódio do Podcast .IA
Marta Martins, diretora de Novos Cuidados e Soluções da CUF, e Pedro Maurício, account executive da Tucuvi, são os convidados do primeiro episódio do podcast .IA.
A inteligência artificial (IA) está a mudar diversos setores da sociedade. Neste primeiro episódio do Podcast .IA, exploramos o setor da saúde e analisamos como a IA está a alterar o paradigma.
O Podcast .IA é uma nova iniciativa editorial do ECO, onde conversamos com empresas de diferentes áreas sobre como estão a implementar esta tecnologia e quais os principais desafios que enfrentam.
A conversa começa com Marta Martins, diretora de Novos Cuidados e Soluções da CUF, a explicar de que forma um dos maiores grupos privados de saúde em Portugal está a utilizar a IA em vários processos, bem como os cuidados necessários na implementação.
Mais à frente, Pedro Maurício, account executive da Tucuvi, fala sobre o trabalho da empresa espanhola responsável pelo assistente virtual da CUF, a Clara, e sobre o impacto desta tecnologia na relação com os doentes.
Estes são os convidados do primeiro episódio do Podcast .IA, que abre caminho para uma reflexão aprofundada sobre o papel da inteligência artificial na saúde. Oiça em baixo:
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Que impacto está a ter a IA na saúde? Oiça o primeiro episódio do Podcast .IA
{{ noCommentsLabel }}