Restalia quer investir 30 milhões em Portugal em cinco anos e criar 1.000 empregos

A espanhola Restalia, dona da marca 100 Montaditos, quer investir cerca de 30 milhões de euros em Portugal, em cinco anos, criar 1.000 postos de trabalho e atingir 75 unidades de negócio até dezembro.

“Com o objetivo de atingir 75 unidades de negócio em território português até ao final de 2025 e duplicar essa presença nos próximos anos, o plano de expansão contempla um investimento total de aproximadamente 30 milhões de euros e prevê a criação de 1.000 novos postos de trabalho”, indicou a multinacional espanhola, numa nota enviada à Lusa.

A Restalia, através da sua rede de franchising, gera uma média de 1.100 empregos em Portugal. Citada na mesma nota, a diretora de relações institucionais e comunicação da Restalia, María Noguera Capitán, considerou que Portugal é um mercado onde as marcas da empresa construíram uma relação de proximidade com os consumidores.

“Queremos continuar a crescer de forma sustentável, levando inovação e experiências diferenciadoras de restauração comercial popular a cada vez mais cidades”, acrescentou. A Restalia é ainda responsável por marcas como The Good Burguer, Panther Organic Coffee, Pepe Taco e Cervecería La Sureña.