Santander Totta paga dividendo antecipado a 30 de setembro

O Banco Santander Totta informou esta segunda-feira que vai realizar o pagamento do dividendo antecipado relativo a 2025, no valor de aproximadamente 20 cêntimos, a partir de 30 de setembro ao grupo bancário espanhol.

“Nos termos legais, avisam-se os senhores acionistas de que, de acordo com o deliberado pelo conselho de administração do Banco Santander Totta, S.A., se encontra a pagamento, a partir do dia 30 de setembro de 2025, o dividendo antecipado relativo ao exercício de 2025 (ações com o Cód. ISIN: PTCPP0AM0007), com o valor unitário ilíquido de 0,201181268293”, lê-se no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O pagamento do dividendo à casa-mãe será efetuado através da Central de Valores Mobiliários, de acordo com os regulamentos em vigor e a informação transmitida pela CMVM.

No ano passado, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida registou lucros de 990 milhões de euros em 2024, o que representou uma subida de 10,7% em comparação com o ano anterior. “Foi um ano muito bom para o Santander em Portugal”, referiu o CEO, na conferência de apresentação de resultados anuais. O valor entregue ao acionista do país vizinho, então referente ao resultado de 2023, foi de cerca de 850 milhões de euros.

Quanto aos seis primeiros meses deste ano, o Santander Portugal lucrou menos 8%, em termos homólogos, para 503,9 milhões de euros, devido à redução das taxas de juro, que levou a margem a cair quase 20%.