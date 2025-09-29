Trump divulga plano de 20 pontos para terminar guerra em Gaza

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou esta segunda-feira um plano de 20 pontos para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, que ainda tem de ser ratificado entre as partes envolvidas, Israel e o Hamas. O plano inclui a sua presidência de um comité que supervisionará a transição no território palestiniano.

Este plano, no qual a Casa Branca garante que “ninguém será forçado a sair de Gaza”, foi divulgado pouco antes de uma conferência de imprensa conjunta entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Trump anunciou depois que um acordo sobre a Faixa de Gaza está “muito, muito próximo”, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após uma reunião na Casa Branca.

Ao lado de Netanyahu, Trump agradeceu-lhe por “ter aceitado” o seu plano de 20 pontos para Gaza, que prevê que o líder norte-americano presida a uma comissão para supervisionar a transição naquele enclave palestiniano. O Presidente dos Estados Unidos afirmou esperar, agora, que o movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, aceite o seu plano de paz.

(em atualização)