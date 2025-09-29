Turismo não tem como crescer sem um novo aeroporto, afirma CTP

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, insistiu esta segunda-feira que o aeroporto de Lisboa “está esgotado” e que “o turismo português não pode crescer mais sem ter um novo aeroporto”. O presidente da CTP defendeu, na Conferência por ocasião do Dia Mundial do Turismo (que se comemorou no sábado), em Tróia, que “o turismo português não pode crescer mais sem ter um novo aeroporto” e que “o novo aeroporto não pode entrar em funcionamento sem as infraestruturas básicas”.

“O aeroporto da Portela [em Lisboa] está esgotado e o penso rápido das obras de melhoramento não é solução, porque melhoram as condições, mas não fazem aumentar a sua capacidade”, afirmou. Francisco Calheiros voltou a lembrar ainda a ferrovia como “uma necessidade do país” e disse que uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto e Lisboa e Madrid, libertaria cerca de “40 voos diários da Portela”.

“A ferrovia é, como sabemos, uma necessidade do país e seria sem dúvida uma solução de mobilidade que muito beneficiaria o turismo”, afirmou. Em matéria de trabalho, o dirigente da CTP notou a imigração e lembrou numa parceria entre a CTP, o Turismo Portugal e a Agência de Integração de Migrações e Asilo (AIMA) que visa a identificação, formação e integração profissional de imigrantes no setor do turismo em Portugal.

Relativamente à lei laboral, Calheiros defendeu que “o banco de horas individual, o contrato de muita curta duração intermitente e o contrato de trabalho com estudantes em férias escolares ou pausas letivas” como “essenciais”. “Uma legislação laboral clara, moderna e adaptada ao contexto económico internacional permitirá ao turismo atrair mais talento, criar empregos sustentáveis e reforçar a sua posição enquanto motor da economia nacional”, defendeu o presidente da CTP.