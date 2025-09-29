Uría Menéndez e Eversheds Sutherland na compra e venda do Hilton Porto Gaia
A Uría Menéndez e a Eversheds Sutherland prestaram, respetivamente, assessoria jurídica à ECS, a gestora de ativos participada pela Davidson Kempner Capital Management, e à Extendam, investidora francesa especializada no setor hoteleiro, na venda do hotel Hilton Porto Gaia.
O Hilton Porto Gaia, inaugurado em 2021, é uma unidade hoteleira de cinco estrelas, composta por 194 quartos e com vista para o centro histórico do Porto. O hotel continuará a ser gerido pela Highgate e franqueado sob a marca Hilton.
A equipa da Uría Menéndez que assessorou a ECS na venda foi liderada por Alexandre Pedral Sampaio (counsel, Imobiliário) e contou com o apoio de Tânia Luísa Faria (counsel, Concorrência), Susana Bradford Ferreira (associada principal, Laboral), Liliana Silveira de Freitas (associada sénior, Laboral), e João Fernandes Thomaz (associado sénior, Imobiliário).
A Extendam foi assessorada pela Eversheds Sutherland, cuja equipa foi liderada por João Osório de Castro (sócio, Corporate e M&A) e contou com o apoio de Joana Pinhal (associada sénior, Corporate e M&A), Sara M. Rodrigues (associada coordenadora, Concorrência), Marta Afonso Pereira (sócia, Laboral), Bruno Arez Martins (sócio, Fiscal), Margarida Mota Amador (associada, Corporate e M&A) e Beatriz Barradas (estagiária, Corporate e M&A).
