WhatsApp é o canal de aposta para as empresas em 2025

Com mais de 3 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, o WhatsApp consolida-se, em 2025, como um dos principais canais de comunicação entre empresas e consumidores. Atenta a este movimento, a E-goi acaba de lançar a sua solução integrada de WhatsApp para marketing e vendas.

Globalmente, as notificações enviadas via WhatsApp apresentam uma taxa de abertura 4,5 vezes superior a outras formas de alertas digitais. Além disso, as conversas por WhatsApp geram até 7 vezes mais conversões do que os canais tradicionais — com respostas, em média, em menos de 3 minutos, segundo dados da Meta.

O canal que transforma a comunicação empresarial

A diferença do WhatsApp para outros meios tradicionais vai além das taxas de abertura e cliques. Trata-se de construir uma conversa próxima, instantânea e interativa com o consumidor. Enquanto o email segue essencial para conteúdos longos e campanhas de nutrição, o WhatsApp brilha na agilidade do atendimento e nas ações oportunas que levam ao fechamento da venda.

Além disso, o WhatsApp amplia a capacidade das empresas de comunicar com clientes a qualquer momento do dia, com respostas automatizadas, personalizadas e escaláveis.

“Cada vez mais, os consumidores esperam que as marcas estejam disponíveis onde eles estão, com comunicações rápidas e relevantes,” acrescenta Alberto Vasconcelos, Product Manager da E-goi. “O WhatsApp, integrado à nossa plataforma, é uma peça-chave para atender essas expectativas.”

Conheça o novo canal WhatsApp da E-goi

A solução lançada pela E-goi reúne todos os recursos necessários para que as equipas de marketing e vendas criem jornadas omnicanal integradas, meçam resultados e tirem partido das vantagens do canal mais utilizado no mundo para ligar marcas e consumidores.

Quer revolucionar a comunicação da sua empresa? Agende uma demonstração e descubra como o canal WhatsApp da E-goi pode potencializar o seu negócio.