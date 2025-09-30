19 jovens começam estágio de 12 meses nos CTT

A edição deste ano do programa de estágios dos Correios de Portugal (CTT) conta com 19 jovens. Durante os próximos 12 meses vão passar por três direções diferentes nessa organização. Ao abrigo desta iniciativa, já foram recrutados 126 recém-graduados nos últimos dez anos.

“Os CTT deram as boas-vindas aos 19 trainees da VIII edição do programa de trainees 2025/2026. O objetivo do programa é atrair jovens talentos em fase inicial da sua carreira e reter os melhores ativos“, adianta a empresa, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

Para a escolha destes jovens foi relevante o percurso académico, mas também as áreas de formação, tendo sido dada preferência à gestão, economia, marketing, engenharia, matemática, dados, digital, comunicação e informática, indicam os CTT.

A empresa de correios frisa, por outro lado, que, ao longo do próximo ano, estes jovens vão passar por três direções diferentes, onde serão acompanhados por um tutor da direção, um mentor durante todo o programa (“que os acompanha e integra na estrutura”), um buddy (isto é, um ex-estagiário) e pela direção de gestão de talento.

“O programa de trainees CTT não poderia deixar de ter uma componente dedicada ao voluntariado, dado o posicionamento da empresa na área da responsabilidade social. Assim, quinzenalmente, cada trainee disponibilizará uma tarde para colaborar com uma instituição à sua escolha“, é assinalado em comunicado.

Além disso, os estagiários serão envolvidos num projeto lançado pelas direções de estratégia e de inovação, que no final será apresentado ao CEO e restantes elementos da comissão executiva.

“A variedade de áreas de negócio, o crescimento do e-commerce, a crescente digitalização da empresa, a aposta na inovação e mobilidade, a presença em mercados internacionais e uma cultura de pessoas, liderança e mérito serão, sem dúvida, uma mais-valia dos CTT para os jovens talentos que agora ingressam neste programa”, argumenta a empresa.