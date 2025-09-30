600 estudantes vão lançar foguetes no EuRoC. Tekever e a Cambridge Aerospace estão a recrutar
Mais de 600 estudantes universitários vão participar no European Rocketry Challenge (EuRoC) e empresas do setor de defesa e aeroespacial vão ao evento recrutar talento.
Mais de 600 estudantes universitários de 16 países vão competir em outubro no European Rocketry Challenge (EuRoC), em Constância, demonstrando as suas competências em engenharia com o lançamento de foguetes (rockets), e empresas do setor aeroespacial como a Tekever, a Omnieda ou a britânica Cambridge Aerospace vão marcar presença para recrutar.
“O EuRoC é mais do que uma competição académica, é um ponto de encontro entre o talento universitário, a academia que procura testar e inovar e as empresas que procuram jovens engenheiros para reforçar as suas equipas. Por exemplo, empresas como a Tekever e a Omnidea, que há vários anos patrocinam o evento, já contrataram alumni da competição, mostrando como o EuRoC se tornou uma porta de entrada para o setor aeroespacial”, começa por referir Marta Gonçalves.
“Este ano, a britânica Cambridge Aerospace juntou-se à equipa EuRoC, reconhecendo o potencial único da iniciativa na captação de talento em Portugal e na Europa“, adianta a gestora de projetos educativos da Agência Espacial Portuguesa e uma das gestoras do EuRoC, ao ECO.
Já na sexta edição, o EuRoC, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, regressa a Constância entre 9 e 15 de outubro, com 28 equipas universitárias de 16 países. Portugal tem a maior participação de sempre, com quatro equipas finalistas — Fénix Rocket Team, North Space, Porto Space Team e Rocketry Experiment Division (RED, IST) —, refletindo “a aposta crescente do país na formação de engenheiros espaciais e o dinamismo da indústria em torno deste setor estratégico”.
Desde a criação da Agência Espacial Portuguesa, em 2019, a oferta formativa no ensino superior em Engenharia Aeroespacial cresceu de uma para cinco licenciaturas — do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, para as Universidades de Aveiro, Minho, Porto e, já este ano, na Universidade de Évora.
EuRoC: campo de recrutamento
Com centenas de futuros profissionais do setor aeroespacial na competição, as empresas do setor aeroespacial como a Tekever e a Omnidea, patrocinadoras da competição (juntamente com a Atlantic Spaceport Consortium, Meteomatics, Sumol+Compal e Delta), a britânica Cambridge Aerospace, a ACS ou a ESA marcam presença, algumas com intenção de recrutar.
“O EuRoC é um enorme catalisador de entusiasmo e visibilidade para o setor espacial. A complexidade técnica dos desafios e o nível de excelência das equipas em competição criam um ambiente único, onde jovens engenheiros demonstram competências raramente encontradas fora deste contexto. Onde mais andam os jovens a lançar foguetões?! A experimentação é o grande inspirador da inovação”, comenta Sérgio Oliveira, vice-presidente da Omnidea, em declarações ao ECO.
A competição divide-se entre o Pavilhão Municipal de Constância, onde as equipas montam os seus rockets, e o Campo Militar de Santa Margarida, onde realizam os lançamentos, entre 11 e 14 de outubro.
“Na Omnidea, acreditamos que a abordagem inovadora e a energia dos jovens talentos são o verdadeiro impulsionador da inovação aeroespacial. Vemos a nossa participação no EuRoC como uma oportunidade privilegiada para identificar talento com experiência prática, capacidade de trabalho, enorme resiliência e visão de futuro”, reforça o vice-presidente da Omnidea.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
600 estudantes vão lançar foguetes no EuRoC. Tekever e a Cambridge Aerospace estão a recrutar
{{ noCommentsLabel }}