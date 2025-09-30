600 estudantes vão lançar foguetes no EuRoC. Tekever e a Cambridge Aerospace estão a recrutar

Mais de 600 estudantes universitários de 16 países vão competir em outubro no European Rocketry Challenge (EuRoC), em Constância, demonstrando as suas competências em engenharia com o lançamento de foguetes (rockets), e empresas do setor aeroespacial como a Tekever, a Omnieda ou a britânica Cambridge Aerospace vão marcar presença para recrutar.

“O EuRoC é mais do que uma competição académica, é um ponto de encontro entre o talento universitário, a academia que procura testar e inovar e as empresas que procuram jovens engenheiros para reforçar as suas equipas. Por exemplo, empresas como a Tekever e a Omnidea, que há vários anos patrocinam o evento, já contrataram alumni da competição, mostrando como o EuRoC se tornou uma porta de entrada para o setor aeroespacial”, começa por referir Marta Gonçalves.

“Este ano, a britânica Cambridge Aerospace juntou-se à equipa EuRoC, reconhecendo o potencial único da iniciativa na captação de talento em Portugal e na Europa“, adianta a gestora de projetos educativos da Agência Espacial Portuguesa e uma das gestoras do EuRoC, ao ECO.

Já na sexta edição, o EuRoC, organizado pela Agência Espacial Portuguesa, regressa a Constância entre 9 e 15 de outubro, com 28 equipas universitárias de 16 países. Portugal tem a maior participação de sempre, com quatro equipas finalistas — Fénix Rocket Team, North Space, Porto Space Team e Rocketry Experiment Division (RED, IST) —, refletindo “a aposta crescente do país na formação de engenheiros espaciais e o dinamismo da indústria em torno deste setor estratégico”.

Desde a criação da Agência Espacial Portuguesa, em 2019, a oferta formativa no ensino superior em Engenharia Aeroespacial cresceu de uma para cinco licenciaturas — do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, para as Universidades de Aveiro, Minho, Porto e, já este ano, na Universidade de Évora.

EuRoC: campo de recrutamento

Com centenas de futuros profissionais do setor aeroespacial na competição, as empresas do setor aeroespacial como a Tekever e a Omnidea, patrocinadoras da competição (juntamente com a Atlantic Spaceport Consortium, Meteomatics, Sumol+Compal e Delta), a britânica Cambridge Aerospace, a ACS ou a ESA marcam presença, algumas com intenção de recrutar.

“O EuRoC é um enorme catalisador de entusiasmo e visibilidade para o setor espacial. A complexidade técnica dos desafios e o nível de excelência das equipas em competição criam um ambiente único, onde jovens engenheiros demonstram competências raramente encontradas fora deste contexto. Onde mais andam os jovens a lançar foguetões?! A experimentação é o grande inspirador da inovação”, comenta Sérgio Oliveira, vice-presidente da Omnidea, em declarações ao ECO.

A competição divide-se entre o Pavilhão Municipal de Constância, onde as equipas montam os seus rockets, e o Campo Militar de Santa Margarida, onde realizam os lançamentos, entre 11 e 14 de outubro.

“Na Omnidea, acreditamos que a abordagem inovadora e a energia dos jovens talentos são o verdadeiro impulsionador da inovação aeroespacial. Vemos a nossa participação no EuRoC como uma oportunidade privilegiada para identificar talento com experiência prática, capacidade de trabalho, enorme resiliência e visão de futuro”, reforça o vice-presidente da Omnidea.