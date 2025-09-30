Acordo entre a Igneo e a CVC DIF assessorado pela CS’Associados e VdA

O fundo de infraestruturas Igneo Infrastructure Partners celebrou um acordo para comprar até 100% do capital social de duas autoestradas da CVC DIF: a Autoestrada do Algarve Via do Infante (AAVI) e Autoestradas Norte Litoral (AENL). A CS’Associados assessorou a CVC DIF e a Vieira de Almeida (VdA) esteve do lado da Igneo.

A AAVI é a concessionária da A22 entre Lagos e Castro Marim, abrangendo 130 quilómetros. Já a AENL é a concessionária da A28 e da A27, que percorrem a costa norte de Portugal, cerca de 113 quilómetros, entre o Porto e Caminha. As autoestradas têm períodos de concessão até maio de 2030.

“Esta operação é um complemento para o crescimento da rede da Auto-Estradas do Douro Litoral, que se tornará a terceira maior operadora de portagens em Portugal, com um total de 322 quilómetros com portagem no norte e sul de Portugal”, lê-se no site da Igneo.

A equipa da CS’Associados envolvida na operação foi composta por Maria Castelos, Filipa Veiga Gomes, Francisco Albuquerque Reis, João da Costa Cabral Tomás, Mafalda Machete e Gonçalo Machado Borges.

Em 2024, os fundos geridos pela Igneo já tinham comprado a Autoestradas do Douro Litoral (AEDL) à Strategic Value Partners.