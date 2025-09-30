AIMA vai contratar mais 18 funcionários para lojas em Setúbal, Alentejo, Algarve e ilhas

Depois dos concursos para a contratação de 62 funcionários nas regiões Norte, Centro e da Grande Lisboa, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai abrir novos procedimentos para recrutar mais 18 assistentes técnicos para as zonas de Setúbal, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.

No caso dos Açores, o aviso publicado esta terça-feira em Diário da República indica a abertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de três postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções a termo resolutivo incerto na categoria de assistente técnico, dividindo-se por Angra do Heroísmo (1), Horta (1) e Ponta Delgada (1).

Para o Algarve, serão abertas quatro vagas, nas mesmas condições, que se distribuem por Albufeira (1), Faro (1), Portimão (1) e Tavira (1), enquanto a Península de Setúbal tem dois postos de trabalho por preencher, ambos na loja da AIMA em Setúbal, e a Madeira tem um, para a loja do Funchal.

O Alentejo, por sua vez, tem o maior número de vagas, num total de oito, distribuindo-se pelas lojas da agência em Beja (2), Évora (2), Odemira (2) e Portalegre (2).

Tal como os concursos divulgados na segunda-feira, o recrutamento para estes cinco procedimentos concursais “é aberto a trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público”.

Os titulares destes postos de trabalho irão exercer funções de atendimento ao público nas áreas específicas de atuação da AIMA, nomeadamente no âmbito documental da permanência dos cidadãos estrangeiros.

Tratando-se de vagas para a carreira de assistente técnico, as habilitações académicas mínimas exigidas aos candidatos são o 12.º ano “ou curso que lhe seja equiparado, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional”.

Os três concursos serão publicitados na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da AIMA (www.aima.gov.pt) e no portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt).

Os candidatos têm 20 dias úteis para se candidatar, a contar do dia seguinte à publicação do aviso integral na BEP.