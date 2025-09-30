BPI no mercado para emitir 500 milhões em obrigações cobertas a 5,5 anos
O conjunto de títulos de cobertura é composto por hipotecas residenciais portuguesas de qualidade prime, segundo o site IFR.
O Banco BPI está no mercado a emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas com prazo de 5,5 anos, noticiou esta terça-feira o site International Financing Review. (IFR).
O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa nomeou o CaixaBank, o Crédit Agricole CIB, o HSBC, o IMI-Intesa Sanpaolo, o LBBW e o Natixis como coordenadores para liderar a gestão da oferta de European Covered Bonds (Premium), adiantou.
O conjunto de títulos de cobertura é composto por hipotecas residenciais portuguesas de qualidade prime, referiu o IFR, explicando que a operação deverá receber a classificação Aaa da Moody’s e AAH da DBRS.
