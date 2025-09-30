CGD conclui emissão de 500 milhões em dívida ‘verde’ a seis anos com taxa de 3,1%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) pagou esta terça-feira uma taxa de 3,11% para emitir 500 milhões de euros em dívida ‘verde’ com prazo a seis anos, noticiou o International Financing Review (IFR).

O banco liderado por Paulo Macedo pagou uma taxa de cerca de 65 pontos base acima das midswaps no mercado, que negoceiam nos 2,46%. A dívida terá categoria preferencial sénior, e os investidores terão opção de resgate antecipado após cinco anos.

Segundo o IFR, às 09h44, a procura já superava os 2 mil milhões de euros.

A última emissão de green bonds da CGD foi em outubro de 2022, quando emitiu 500 milhões de euros a seis anos, tendo pago uma taxa de 5,75%. Segundo informação no site do banco, datada de dezembro de 2024, a Caixa já colocou desde 2021 junto de investidores um total de 1.300 milhões de euros de emissões ESG, das quais 500 milhões de euros foram emitidos no formato sustentável e 800 milhões de euros em obrigações verdes.

Adianta ainda que as emissões de obrigações verdes da Caixa permitiram financiar 6.742 projetos representativos do ODS 9 – Edifícios Verdes, num total de cerca de 1.177 milhões de euros, com uma estimativa de redução de 2.064 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano, o que equivale a 93.822 árvores.

(Notícia atualizada às 12h08 com informação sobre taxa final)