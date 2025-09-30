Claques organizadas do Villarreal apoiam o jogo da LALIGA em Miami: “Uma oportunidade para fazer história”

A Agrupació de Penyes del Villarreal CF enviou uma carta ao seu presidente, Fernando Roig, na qual expressa o seu apoio à realização do jogo Villarreal CF-FC Barcelona em Miami.

A entidade que há 27 anos reúne as claques organizadas do clube sublinha que a iniciativa “pode beneficiar tanto os clubes e jogadores como a própria competição a nível de repercussão internacional e mediática” e interpreta-a como uma ocasião para o Villarreal “voltar a fazer história”, aproximando-se dos seus adeptos e simpatizantes nos Estados Unidos.

O documento detalha que, após várias reuniões com o clube, as claques organizadas conhecem as contrapartidas previstas para os sócios, bem como o impacto positivo que esta iniciativa pode ter para o Villarreal, os seus patrocinadores e as academias do clube nos Estados Unidos, com especial destaque para a Flórida. Além disso, o grupo avalia a possibilidade de organizar viagens em condições vantajosas para que os sócios e membros dos clubes de adeptos possam deslocar-se e assistir ao encontro, reforçando assim o vínculo com os adeptos amarelos.

Do ponto de vista institucional, o duelo em Miami encaixa-se na estratégia da LALIGA para iniciar uma nova etapa no futebol europeu: um marco histórico que torna a competição pioneira ao levar um jogo oficial para fora do seu território e aproximar a emoção do campeonato a públicos internacionais. Trata-se de uma iniciativa impulsionada pelos próprios clubes e apoiada pela LALIGA, com um processo de coordenação com a Real Federação Espanhola de Futebol para garantir o cumprimento dos critérios regulamentares e de integridade competitiva.

A carta da Agrupació de Penyes del Villarreal traz uma voz significativa do tecido social do clube: apoia o projeto, apoia as medidas para os adeptos locais, incentiva a mobilização dos membros do clube nos Estados Unidos e reivindica o valor reputacional para o Villarreal, sua cidade e seus patrocinadores. Nas palavras do coletivo, a proposta contribui para a “projeção internacional, expansão e consolidação da marca Villarreal CF” num país de alto valor estratégico como os Estados Unidos.