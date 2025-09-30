Prestadores

Clínica Médis passa de 14 para 49 clínicas até ao final do ano

  • ECO Seguros
  • 13:18

A marca do Grupo Ageas Portugal, consolidando a presença em nove distritos, atendendo a novas especialidades, garante que até ao final do ano conseguirá assegurar 8.500 atendimentos diários.

A rede Clínica Médis anunciou a ampliação da sua rede nacional de 14 para 49 clínicas até ao final do ano e expande oferta de cuidados de saúde incluindo a prestação de serviços de fisioterapia e gastrenterologia, além das já existentes unidades de medicina dentária.

Rúben São Marcos, administrador da Médis Serviços de Saúde: “Ao expandirmos a nossa rede de forma sustentada e inovarmos continuamente nos serviços, estamos a moldar o futuro da saúde em Portugal”.

Para este passo, a empresa indica que foi fundamental a integração da One Clinics sobre a marca Clínica Médis, onde unificou equipas, processos de padrões de qualidade de toda a rede.

“A nossa missão é clara e inequívoca: ser o companheiro pessoal de saúde de todos os portugueses, independentemente da posse de um seguro de saúde Médis”, afirma Rúben São Marcos, administrador da Médis Serviços de Saúde. “Ao expandirmos a nossa rede de forma sustentada e inovarmos continuamente nos serviços, estamos a moldar o futuro da saúde em Portugal: mais próximo, mais acessível e intrinsecamente mais humano. Acreditamos que todos merecem cuidados de excelência, sem barreiras nem exceções”, acrescenta.

A Clínica Médis quer ir mais além. Promete continuar a investir na expansão da rede, na introdução de novas especialidades e na “adoção de soluções tecnológicas que melhorem a experiência dos utentes”.

A empresa atribuiu ao recente rebranding um papel fundamental da consolidação: “Mais do que uma mudança de identidade visual, este marco assegurou uma experiência consistente” em todas a unidades, lê-se no comunicado

A par desta expansão, a Clínica Médis mantém múltiplos acordos e parcerias, incluindo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e ADSE, reforçando assim o compromisso de democratizar o acesso à saúde e de complementar a oferta pública.

