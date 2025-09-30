Edifício da Impala, dona da revista Maria, vendido em leilão por oito milhões de euros

O edifício tinha sido colocado em leilão eletrónico pela massa falida da Impalagest no início de agosto, com o valor base fixado em 9,25 milhões de euros e o mínimo em 7.862.500 euros.

A sede do grupo Impala, dono das publicações Nova Gente, TV7 Dias e Maria, foi vendida esta terça-feira em leilão por oito milhões de euros. A proposta mais alta apresentada superou em 137,5 mil euros o valor mínimo do leilão que tinha sido fixado em 7.862.500 euros.

O edifício tinha sido colocado em leilão eletrónico pela massa falida da Impalagest no início de agosto, com o valor base fixado em 9,25 milhões de euros e o mínimo em 7.862.500 euros. A Impala tem vindo a acumular vários Processos Especiais de Revitalização (PER) e de insolvência, bem como dívidas de dezenas milhões de euros a centenas de credores, incluindo ao Estado, o que levou à colocação do seu icónico edifício em leilão.

O edifício contou com diversas visitas durante o período em que esteve em leilão, maioritariamente feitas por investidores privados mas também por interessados afetos a diversas áreas de negócio, nomeadamente da educação, tendo em vista a abertura de um colégio naquele espaço, sabe o +M.

Situado em Ranholas (Sintra), o edifício é composto por cave, rés-do-chão e três pisos superiores, totalizando uma área construída de 14.958,00 m², segundo a entidade leiloeira, que aponta que o ativo “inclui ainda uma parcela de terreno, ainda sem intervenção urbanística, com potencial para futuras expansões ou outro aproveitamento estratégico”.

A venda era com o equipamento e mobiliário que está no interior, entre mobiliário de escritório, equipamento informático, eletrodomésticos e ainda “diverso material técnico e administrativo”.

Jacques Rodrigues, dono do grupo e que era conhecido como “barão da imprensa cor-de-rosa” chegou a ser detido em março de 2023 pela Polícia Judiciária, que realizou buscas na sede, por suspeita de crimes de corrupção, fraude e insolvência dolosa. Jacques Rodrigues foi libertado quatro dias depois com uma caução de 500 mil euros.

No verão do ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) realizou novas buscas no grupo Impala, que surgiram da necessidade de documentação adicional, para dar seguimento à investigação. Na génese das buscas encontrava-se uma investigação criminal “cujo objeto visa um plano criminoso traçado para, entre o mais, ocultar a dissipação de património, através da adulteração de elementos contabilísticos de diversas empresas, em claro prejuízo de diversos credores, v.g., os trabalhadores, fornecedores e o Estado, estando reconhecidos créditos num valor total de cerca de 100 milhões de euros“, segundo revelou então a PJ.