EUA em contra-relógio para evitar paralisia nas próximas horas
O último shutdown, desde o fim de dezembro de 2018 ao fim de janeiro de 2019, no primeiro mandato de Trump, durou 35 dias.
Os EUA vão conhecer “provavelmente” uma paralisia orçamental dentro de algumas horas, pela primeira vez desde há seis anos, com cada campo político a responsabilizar o outro por esta eventualidade de alto risco.
À meia-noite de terça-feira para quarta, sem um texto orçamental, mesmo que temporário, os EUA vão ficar em situação de shutdown, com o subsequente encerramento da maioria dos serviços federais. Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão em desemprego técnico, sem salário.
Esta terça de manhã, Donald Trump aumentou a parada, ao dizer a jornalistas que poderia aproveitar a situação para despedir “muitos” funcionários. O último shutdown, desde o fim de dezembro de 2018 ao fim de janeiro de 2019, no primeiro mandato de Trump, durou 35 dias.
Na época, a Comissão Orçamental do Congresso estimou que a economia norte-americana tinha perdido 11 mil milhões de dólares. A seguradora Nationwide calcula que cada semana de shutdown pode reduzir o crescimento do produto interno bruto dos EUA em 0,2 pontos percentuais.
