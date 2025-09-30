Euribor sobe a 3 e 12 meses e desce a 6 meses com média de setembro a avançar nos 3 prazos

A taxa Euribor subiu esta terça-feira a três e 12 meses e desceu a seis meses em relação a segunda-feira, e termina setembro com a média nos três prazos a subir face a agosto. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,032%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,096%) e a 12 meses (2,193%).

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses. A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses. Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 2,096% , menos 0,013 pontos do que na segunda-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,013 pontos do que na segunda-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou, ao ser fixada em 2,193% , mais 0,004 pontos do que na sessão anterior.

, mais 0,004 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses também subiu, para 2,032%, mais 0,016 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,96% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,09% e 25,51%, respetivamente.

Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.