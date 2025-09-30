Transportes

Governo vai avançar com subconcessões na CP a privados

O ministro das Infraestruturas garantiu esta terça-feira no Parlamento que o Governo não irá privatizar a CP, mas que pretende avançar com subconcessões do serviço.

O ministro das Infraestruturas e Habitação afirmou esta terça-feira, durante uma audição no Parlamento, que o Governo pretende avançar com subconcessões do serviço da CP. Afastou, no entanto, a possibilidade da venda da empresa pública a privados.

“Não há privatização nenhuma da CP. Vão haver subconcessões para o sistema funcionar melhor”, afirmou Miguel Pinto Luz na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Uma solução que tem sido defendida também pela Iniciativa Liberal.

A subconcessão corresponde à cessão temporária da exploração de um serviço de transporte ferroviário de passageiros da CP para uma entidade privada, com a cedência do respetivo estabelecimento, incluindo material circulante e instalações fixas necessárias à exploração. A subconcessão, prevista na legislação desde 2009, é realizada mediante o lançamento de um concurso.

O Programa do Governo refere o “lançamento de concursos para concessão de linhas ferroviárias específicas e aceleração da abertura à concorrência nas linhas que permitam a operação simultânea de vários operadores”.

A situação da CP foi um dos temas que marcou a audição do ministro das Infraestruturas e Habitação. O deputado do PS, Frederico Francisco, criticou o serviço prestado pela CP na recém-reaberta linha da Beira Alta, que considerou “ligeiramente pior do que antes do encerramento e com modestas reduções do tempo de viagem”, apontando ainda a ausência de ligações diretas ao Porto.

“Quando cheguei comprometi-me a abrir a linha da Beira Alta por troços e não falhei um único prazo. Mudei o planeamento, o projeto”, respondeu o ministro, comprometendo-se a responder em 48 horas aos vários atrasos apontados pelo deputado do PS.

Ainda sobre a CP, Miguel Pinto Luz afirmou que já foram vendidos 500 mil passes verdes e que o serviço conta com 50 mil utilizadores recorrentes mensais. Disse ainda acreditar que não será necessário injetar na CP “um euro sequer” para compensar a empresa pelo custo da medida. “Aumentámos a base de pagantes e conseguimos que o sistema entregasse com qualidade”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo vai avançar com subconcessões na CP a privados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Contestação judicial atrasa três anos entrega de comboios

André Veríssimo,

Atrasos provocados pela contestação judicial implicaram perda de 191 milhões de euros de apoios do Programa Sustentável 2030, que serão cobertos pelo Orçamento do Estado ou novos programas.