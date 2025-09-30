Grupo Estoril-Sol reduziu prejuízos no primeiro semestre

O grupo Estoril-Sol, que tem vários casinos, registou prejuízos de 1,8 milhões de euros nos primeiros seis meses ano, face a resultados negativos de 3,6 milhões de euros no período homólogo, indicou esta terça-feira, em comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que em 30 de junho de 2025 “apresenta resultados líquidos consolidados negativos no montante de 1,8 milhões de euros, que compara com perdas de 3,6 milhões de euros em idêntico período do ano anterior”.

Por casinos, o do Estoril continua a ser o que mais prejuízos regista, de 8,5 milhões de euros, menos que em 2024. Em sentido contrário, o casino da Póvoa tem os lucros mais elevados, de 2,8 milhões de euros (três milhões de euros no primeiro semestre de 2024).

O jogo online registou lucros de 6,1 milhões de euros, quase iguais aos do ano passado.

Segundo a mesma nota, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi, no primeiro semestre de 2025, positivo em 10,8 milhões de euros, uma ligeira subida face aos 9,6 milhões de euros de igual período de 2024.

De acordo com a Estoril-Sol, no primeiro semestre de 2025 “as receitas de jogo totais ascenderam a 100 milhões de euros, em linha com os valores alcançados no primeiro semestre do ano anterior”. O grupo disse ainda que “as receitas de jogo físico ascenderam a 74,7 milhões de euros, um crescimento de 2%”.

Já as receitas de jogo online do grupo “recuaram 7% face a igual período do ano anterior, tendo sido fortemente penalizadas pela fraca performance registada no segmento dos jogos de casino e póquer”, indicou.