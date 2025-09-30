Há um novo recorde de independentes na corrida às eleições autárquicas

Nunca tantos independentes foram a votos em autárquicas como na eleição do próximo dia 12 de outubro. No total, há 1.105 listas de movimentos independentes que vão a jogo, mais 70 do que em 2021, quando os grupos de cidadãos totalizaram 1.035 candidaturas a câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia.

Segundo as contas do Jornal de Notícias, nas últimas eleições, 93 dessas listas eram para executivos municipais, enquanto este ano são 100 em 89 concelhos. E são maiores as hipóteses de grupos de cidadãos conquistarem autarquias de dimensão nacional, através do ingresso nas listas do partido Nós, Cidadãos! — opção que lhes permitiu fazer coligações ou “escapar” à recolha de assinaturas.

A campanha oficial para as eleições autárquicas começa esta terça-feira para 817 grupos de cidadãos e forças políticas. O Chega apresentou candidaturas a 307 das 308 câmaras municipais (99,6%), a CDU (PCP/PEV) a 299 (97,0%), o PS (isolado ou em coligação) a 298 (96,7%) e o PSD (isolado ou em coligação) a 293 (95,1%).

De acordo com a Administração Eleitoral, até 15 de junho estavam inscritos 9.285.175 eleitores, que vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.