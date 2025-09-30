Atualidade

Hoje nas notícias: impostos, casas e eleições

  • ECO
  • 8:00

Dos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.

Numa carta enviada ao Executivo de Luís Montenegro, Bruxelas pede que sejam tomadas “ações concretas” para pôr fim ao apoio extraordinário que tem permitido conter os preços dos combustíveis. O Governo quer entregar a concessão de 14 imóveis públicos a entidades privadas, que, durante prazos de várias décadas, poderão colocá-los no mercado habitacional, cobrando rendas a “preços moderados” de até 2.300 euros. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Bruxelas insiste com Portugal para acabar com desconto no ISP

A Comissão Europeia enviou uma carta ao Governo a pedir que sejam tomadas “ações concretas” que visem a eliminação do desconto aplicado ao Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) — criado em 2022 para dar resposta à escalada dos preços da energia na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia –, alertando que a manutenção deste apoio “não está em linha com as recomendações do Conselho Europeu”. O fim deste desconto irá traduzir-se numa subida dos preços dos combustíveis.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Imóveis públicos geridos por privados serão arrendados a “preços moderados”

Os 14 imóveis públicos que o Governo pretende concessionar a entidades privadas serão arrendados a “preços moderados”, o que significa que os valores de renda poderão chegar aos 2.300 euros por mês — o equivalente a quase três vezes o salário mínimo nacional e mais de 30% acima do salário médio bruto. Dos 14 imóveis que constam da lista preparada pelo Governo, a maioria encontra-se em Lisboa e é detida pela Estamo (empresa pública que gere as participações imobiliárias do Estado), mas há também terrenos no Algarve ou edifícios no Porto ou em Almada.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Recorde de independentes na corrida às autárquicas

Nunca tantos independentes foram a votos em autárquicas como na eleição do próximo dia 12 de outubro. No total, há 1.105 listas de movimentos independentes que vão a jogo, mais 70 do que em 2021, quando os grupos de cidadãos totalizaram 1.035 candidaturas a câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia. Na altura, 93 dessas listas eram para executivos municipais; este ano, são 100 em 89 concelhos. São maiores as hipóteses de grupos de cidadãos conquistarem autarquias de dimensão nacional, através da ingressão nas listas do partido Nós, Cidadãos! — opção que lhes permitiu fazer coligações ou “escapar” à recolha de assinaturas.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago)

Gouveia e Melo: “Queda nas sondagens é mito propagado a partir de sondagem com 350 pessoas”

Henrique Gouveia e Melo, candidato às eleições presidenciais do próximo ano, considera que a sua queda nas sondagens “é um mito que foi propagado a partir de uma sondagem com 350 pessoas”. “Esse mito multiplicou-se pela televisão e pelos analistas que têm esse desejo, de que eu realmente tenha uma queda nas sondagens, mas é mais um desejo que uma realidade”, afirmou. O almirante ironizou sobre o facto de se acreditar numa sondagem de 350 respostas face a uma sondagem de 2.000 respostas, que “não dava essa queda”: “Isso é uma tentativa de provocar um efeito — e conseguiu, realmente. Tenho de tirar o chapéu ao grande estrategista que concebeu esse efeito”.

Leia a notícia completa na CNN Portugal (acesso livre)

Governo abre a porta a mais dinheiro para o E-Lar

As candidaturas aos vouchers do E-Lar arrancam esta terça-feira, uma medida que conta com 30 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a que se somam 10 milhões do Fundo Ambiental. Antecipando uma forte procura, o Governo admite que as verbas esgotem rapidamente e, por isso, abre a porta a alocar mais dinheiro para este apoio. “Não querendo antecipar cenários, podemos dizer que sim, que haverá margem para aumentar a dotação”, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, acrescentando que pode até “fazer novos concursos que acelerem a descarbonização”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Hoje nas notícias: impostos, casas e eleições

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

KPMG namora sócios hot shot das maiores firmas de advogados

Frederico Pedreira, Filipa Ambrósio de Sousa,

Estratégia passa por contratar sócios hot shot de vários escritórios e não assinar uma integração total com um escritório de advogados, como fez a Deloiite.