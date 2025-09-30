Inflação abranda para 2,4% em setembro

A taxa de inflação terá desacelerado para 2,4% em setembro, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta terça-feira. A confirmar-se, será o primeiro mês em que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) arrefece, após cinco meses consecutivos a acelerar.

A inflação subjacente, que exclui os produtos que estão mais sujeitos a grandes variações de preços (alimentos frescos e energia), terá registado uma variação homóloga de 2,0%, uma taxa inferior em quatro décimas à de agosto.

Evolução da taxa homóloga da inflação

A variação do índice de preços da energia foi de 0,3%, após ter-se mantido negativa no mês precedente (-0,2%), de acordo com os dados do INE. O índice referente aos produtos alimentares não transformados, por sua vez, ter-se-á mantido nos 7,0%.

Em comparação com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de 0,9%, um valor que compara com -0,2% em agosto e 1,3% em setembro de 2024. Estima-se que a variação média da inflação nos últimos doze meses tenha sido de 2,4%, valor idêntico ao de agosto.

O índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) português, que permite comparar a evolução dos preços em Portugal com a dos restantes Estados-membros da União Europeia, terá registado uma variação homóloga de 1,9%, quando no mês anterior foi de 2,5%.

Os dados definitivos referentes ao IPC de agosto serão publicados a 10 de outubro.

