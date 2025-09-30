Já são conhecidos os finalistas dos Effie Awards Portugal (ex-Prémios Eficácia). Veja a lista

A cerimónia final de entrega de prémios decorre dia 25 de novembro. Os vencedores de ouro terão a oportunidade de representar o país na próxima edição dos Global Best of the Best Effie Awards 2026.

Foram revelados esta terça-feira os finalistas da primeira edição dos Effie Awards Portugal, prémios promovidos pela APAN (Associação Portuguesa de Anunciantes) e pela APAP (Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, Marketing e Comunicação) que visam reconhecer a eficácia em comunicação de marketing.

A listagem completa dos finalistas da primeira edição da iniciativa depois de os Prémios à Eficácia terem passado a Effie Awards Portugal pode ser consultada aqui. Entre as marcas com campanhas finalistas encontra-se a Operação Nariz Vermelho, Wells, Meo, Acreditar, Delta Cafés, Pingo Doce, Mondelez, Danacol, Super Bock, Lipton Kombucha, Nestum, Terra Nostra, Água das Pedras, Sociedade Central de Cervejas | Heineken, Macieira Cream, Olá, Galp Evologic, Betclic Portugal, Continente, McDonald’s, Rexona, Primor, ok! seguros, Worten, Burger King, Ikea, Médis, CUF, novobanco, Santander, Cofidis, Leroy Merlin, Perna de Pau Cone, A Padaria Portuguesa, BPI, Nescafé Dolce Gusto Neo, CIN, Maxmat, Iberdrola, Era Portugal, Visa Portugal, Millennium bcp, Vodafone e Somersby.

“Estes finalistas representam o melhor que se faz em Portugal quando falamos de marketing eficaz. São marcas e agências que provam que a criatividade só ganha verdadeira força quando aliada à estratégia e ao impacto nos negócios e na vida das pessoas”, diz Filipa Appleton, presidente da APAN, citada em nota de imprensa.

A cerimónia final de entrega de prémios está agendada para o dia 25 de novembro, no Casino do Estoril. Os vencedores ouro da edição portuguesa terão a oportunidade de representar o país na próxima edição dos Global Best of the Best Effie Awards 2026, “competindo lado a lado com as campanhas mais eficazes do mundo e projetando Portugal no mapa global da excelência em marketing”.

“Com os Effie Awards Portugal abrimos uma porta inédita para a internacionalização do talento nacional. A possibilidade de ver as nossas campanhas disputarem prémios à escala mundial é um sinal claro de maturidade e ambição para o setor”, sublinha António Roquette, presidente da APAP.

A escolha dos finalistas foi feita por José Pena do Amaral, membro do conselho Fundação La Caixa e presidente do júri, Bernardo Rodo (OMD), Catalina Cadena (McCann), Hélia Gonçalves Pereira (Universidade Europeia), Joana Sepúlveda (Dentsu Creative), José Miguel Almeida (Betano Portugal), Marina Petruci (Ipsos Apeme), Marta Castro (Wells), Nicolas Grassi, Pedro Rego (Havas Media Network), Raquel Gonçalves (VML), Sandra Leal Vera-Cruz (Mondelez Portugal) e Sandra Maciel (Mercedes-Benz Portugal).