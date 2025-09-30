João Pedro Mendes entra n’A Bola como chief sales officer

A sua responsabilidade passa por liderar toda a estratégia comercial, potenciar a oferta 360º do jornal e "assegurar que a marca continua a ser o parceiro privilegiado das agências e dos anunciantes".

João Pedro Mendes assumiu as funções de chief sales officer d’A Bola, ficando com a responsabilidade de liderar toda a estratégia comercial, potenciar a oferta 360º do jornal e “assegurar que a marca continua a ser o parceiro privilegiado das agências e dos anunciantes”.

A nomeação reforça a ambição d’A Bola em “consolidar o crescimento, captar novas oportunidades no mercado e garantir que todos os ativos (imprensa, digital, redes sociais, vídeo e televisão) são colocados ao serviço dos parceiros com a máxima qualidade e eficácia“, refere-se em nota de imprensa.

João Pedro Mendes conta com mais de 25 anos de experiência na área comercial e de marketing em diferentes meios de comunicação, tendo liderado equipas e projetos em empresas como a MOP, Edicenter, Jornal i, Destak, TSF ou Diário de Notícias.

“O seu percurso distingue-se pela capacidade de desenvolver novos negócios, gerir equipas comerciais de alto desempenho e implementar soluções integradas para clientes e marcas, tanto em Portugal como em mercados internacionais, nomeadamente em Angola e Moçambique”, lê-se na mesma nota.