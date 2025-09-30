Lagarde diz que economia europeia melhor do que o esperado face a tarifas de Trump

A economia europeia está melhor do que o esperado perante as novas tarifas do Presidente dos EUA, Donald Trump, em parte porque a União Europeia não retaliou com tarifas autodestrutivas, disse esta terça-feira a presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Christine Lagarde defendeu que o impacto da guerra comercial de Trump sobre o crescimento e a inflação na zona euro também foi amenizado por um euro mais forte e pela conclusão de um acordo comercial com Trump, que limitou as tarifas a 15% e eliminou a incerteza que ameaçava atrasar ou interromper o investimento empresarial.

“Há um ano, a maioria presumiria que as tarifas dos EUA desencadeariam um grande choque adverso na economia da zona do euro”, disse Lagarde num discurso proferido numa conferência de bancos centrais em Helsínquia, na Finlândia. “No entanto, algumas dessas suposições não se confirmaram”, avançou.

Houve pouco impacto na inflação, disse a responsável, e os efeitos sobre o crescimento foram “relativamente moderados” devido às medidas pró-crescimento adotadas pelos governos europeus em resposta.

Lagarde salientou também, neste discurso, que com as taxas de juros nos 2%, o banco central está “bem posicionado para responder se os riscos de inflação mudarem ou se surgirem novos choques” que ameacem a meta.

“Não nos podemos comprometer com nenhum caminho futuro para as taxas de juros, seja através de ação ou inação. Precisamos de permanecer ágeis e prontos para responder aos dados conforme eles chegam”, acrescentou a presidente do BCE.

Lagarde sugeriu assim que o banco central acredita que as taxas de juros em 2% são apropriadas neste momento e que não é necessária uma mudança.