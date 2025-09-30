Luís Lobo é o novo Head of Cybersecurity Services da NTT Data Portugal

A NTT Data anunciou a nomeação de Luís Lobo como novo Head of Cybersecurity Services em Portugal, no âmbito da estratégia de reforço e investimento da área da empresa, considerada fundamental na prestação de serviços, anunciou a consultora global de negócio e tecnologia em comunicado.

O especialista irá guiar os planos da empresa para essa área que passam por aprofundar a colaboração com parceiros tecnológicos e hyperscalers, “aproveitando as capacidades e experiência global da NTT DATA em cibersegurança, para dotar as organizações portuguesas das soluções mais eficazes em termos de resiliência digital, gestão de riscos e continuidade dos negócio”, lê-se no comunicado.

Ao mesmo tempo que a Inteligência artificial se posiciona como uma nova ameaça cibernética para as empresas, a consultora promete utilizar para a defesa dos interesses dos clientes.

“Acredito que, num mundo cada vez mais digital e interligado, a proteção dos ativos digitais e a gestão proativa dos riscos são fundamentais para garantir a resiliência e o sucesso dos negócios”, afirma Luís Lobo. “Estou determinado a contribuir para que a NTT DATA continue a ser um parceiro de confiança dos seus clientes, e uma referência em cibersegurança em Portugal, oferecendo soluções robustas, inovadoras e adaptadas às necessidades específicas de cada organização, fortalecendo a sua capacidade de enfrentar desafios e prosperar num ambiente em constante mudança”, acrescenta.

Licenciado em ciências dos computadores pela Universidade Nova de Lisboa, Luís Lobo vem da da Deloitte Portugal como Associate Partner, já passou pela KPMG Portugal e pela Unisys Portugal em cargos ligados à cibersegurança.

Sobre o novo diretor, Ricardo Lebre, partner e head of digital techonoly da NTT Data Portugal diz que “a sua vasta experiência e liderança reforçam a capacidade da NTT DATA Portugal de oferecer um serviço diferenciado, apoiado numa rede global de especialistas reconhecidos pelas principais entidades internacionais do setor”.

A consultora indica que Luís Lobo assume o novo cargo numa fase de “forte crescimento da empresa, alinha com a crescente necessidade do mercado por soluções tecnológicas robustas e seguras”.

São clientes da NTT Data 10 das maiores 25 empresas do mundo (por ativos líquidos não bancários), 30 das maiores companhias de seguros da Fortune Global 500, conta com uma equipa de mais de 12 mil trabalhadores na divisão de seguros globalmente. Ao setor segurador disponibiliza serviços de de tecnologia e consultoria em várias linhas do negócio de seguros: vida, pensões e investimento; seguros gerais; seguros de saúde; serviços especializados; e resseguros, indica no seu site.