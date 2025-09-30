“Nunca investimos tanto”. Novo edifício da Euronext no Porto permite crescer até “600 ou 700 pessoas”

Em pouco mais de oito anos, o centro tecnológico e de serviços no Porto da Euronext, a gestora de bolsas que controla a praça portuguesa, cresceu de 70 para cerca de 500 colaboradores. Um crescimento que confirmou Portugal como a terceira maior localização em termos de trabalhadores do grupo e forçou uma mudança de instalações.

Do antigo edifício na Boavista, a Euronext mudou-se para um edifício histórico e totalmente remodelado no centro da cidade. A antiga Faculdade de Farmácia transformou-se para acolher terminais e monitores, onde funciona um dos centros de operações do gigante que domina a negociação na Europa. A crescer no Porto, em pessoas e operações, e com espaço disponível para mais 150 a 200 pessoas na nova morada, a Euronext admite encher o edifício.

“Em 2017, iniciámos operações no Porto com menos de 100 colaboradores. Hoje aproximamo-nos dos 500“, disse Stéphane Boujnah, CEO da Euronext, num discurso em português, para assinalar a inauguração das novas instalações do centro do grupo no Porto.

Perante uma audiência com vários representantes do mercado de capitais português, incluindo o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, e a vice-presidente do Banco de Portugal, Clara Raposo, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e o presidente da Câmara do Porto, o líder da Euronext reforçou que “os anteriores escritórios se tornaram pequenos”.

“O nosso crescimento em Portugal é reflexo de um país com um ambiente muito favorável para a expansão do nosso projeto europeu“, assegurou.

Sem querer detalhar o valor do investimento, o líder da Euronext afiançou que a remodelação do edifício “foi um projeto dispendioso” e um dos maiores investimentos em imobiliário da Euronext.

“Nunca investimos tanto dinheiro”, acrescentou, assinalando que o grupo se mudou para um edifício com espaço para acolher mais 150 a 200 pessoas. E o objetivo é mesmo “continuar a crescer”.

“Podemos chegar às 600 ou 700 pessoas [no centro do Porto]”, garantiu. “O outro edifício estava sobrelotado. Levou-me cinco minutos a aprovar o projeto para virmos para aqui”, realçou, em conversa com os jornalistas.

“Com este novo centro, Portugal torna-se a nossa terceira maior localização em colaboradores, reforçando a presença e o desenvolvimento da Euronext neste país“, adiantou. A partir da Invicta o grupo desenvolve “um centro de competências pós-negociação com a Euronext Securities, que integra uma plataforma comum a quatro países, oferecendo serviços mais eficientes”.

“O Porto está a tornar-se cada vez mais importante em gerir funções centrais” para o grupo, explicou. “O centro que inauguramos hoje é um espaço de elevado valor acrescentado”.

A partir do centro de competências no Norte do País, a Euronext gere a Optiq [plataforma de negociação de todas as bolsas Euronext] , desenvolve serviços de infraestruturas, cibersegurança, tecnologia e suporte ao utilizador, pós-negociação, serviços corporativos, finanças, recursos humanos. O centro “é também a casa de projetos de inovação”, incluindo a equipa de inteligência artificial, que é liderada por talento português.



















Na lista de motivos que levaram o líder do grupo, que está presente em 22 países, a escolher o Porto para sediar este centro, Stéphane Boujnah enumera várias razões. O talento – Portugal “produz mais talento do que pode absorver” – e o ecossistema da própria cidade, que tem como presidente Rui Moreira, fazem parte desta lista. Mas o responsável destaca dois nomes que foram determinantes em trazer este investimento para Portugal: Manuel Ferreira da Silva, o antigo quadro do BPI e atual presidente da Fundação de Serralves, e Manuel Bento, COO da Euronext.

“Nunca tivemos dúvidas que o Porto seria o nosso destino de crescimento em Portugal, por muitas e boas razões, mas sobretudo pela pool de talento a que temos acedido“, destacou Isabel Ucha, a presidente da Euronext Lisbon, que acompanhou o projeto desde o início. “Neste centro temos hoje uma equipa de quase 500 colaboradores, única na Europa, unida pela diversidade e integridade, ágil, enérgica, e que se dedica todos os dias para entregar valor”, salvaguarda.

Ucha defendeu ainda a integração da bolsa Portuguesa no Grupo Euronext, há cerca de 20 anos, como sendo “uma decisão estratégica para o mercado português”. Desde a integração, diz, “o peso dos investidores estrangeiros nas transações de empresas portuguesas, que no início era diminuto, aumentou para mais de 80%“.

“Os benefícios desta integração têm também sido transferidos para os nossos clientes: se nessa altura o custo médio por transação era de cerca de dois euros, é hoje, em média, pouco mais de 50 cêntimos”, acrescenta.

A presidente da bolsa lisboeta, que tem vindo a perder dinamismo nos últimos anos, com a saída de importantes empresas do mercado de capitais, notou que “o novo dinamismo em torno da União da Poupança e Investimento – que procura canalizar mais poupança europeia para investimento nas empresas europeias – é uma prioridade absoluta“, notando que a Euronext está a fazer o seu papel, mas os governos também têm de o fazer.

“Os governos precisam de agir, abordando questões estruturantes como os sistemas de pensões, os enquadramentos fiscais, a regulação e a simplificação regulatória, em articulação com as iniciativas da União Europeia”, atirou.

Mercado de capitais como alternativa para empresas e famílias

O ministro da Economia, Castro Almeida, aproveitou a presença no evento para realçar que “o mercado de capitais é uma fonte de financiamento que, uma vez aberta, permite às empresas recorrerem a ela com a frequência adequada ao seu ritmo de investimentos e às suas ambições”. Além disso, disse ainda, “o mercado de capitais está vocacionado para aplicar recursos em empresas inovadoras, as quais, muitas vezes, não têm acesso a outros tipos de financiamento”.

Castro Almeida alertou ainda para a importância do mercado de capitais na remuneração das poupanças, notando que “proporciona maiores remunerações às poupanças dos investidores, embora, como é óbvio, tenha um risco superior relevante em relação aos depósitos bancários“. “Esse risco, no entanto, é atualmente bastante bem avaliado, uma vez que o atual nível de regulação dos mercados europeus – e, particularmente, do mercado de valores mobiliários em Portugal, através da CMVM – tem hoje uma qualidade, uma sofisticação, um rigor que oferece aos cidadãos e aos investidores condições de transparência, de escrutínio e de confiança, indiscutivelmente melhores do que no passado”, apontou.

“Podemos hoje dizer que, quando as aplicações das poupanças e as fontes de financiamento são diversificadas, é a economia como um todo que ganha mais resiliência e uma maior capacidade de absorção de riscos”, reiterou, adiantando que o objetivo do Executivo “é que, melhorando os níveis de capitalização das empresas e apoiando a sua inovação, possamos atingir um patamar mais elevado no peso das nossas exportações no PIB. Temos de antecipar a meta, passando os 50% no final da legislatura”, concluiu.