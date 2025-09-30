Advocatus

Parlamento aprova ação da PJ no bloqueio a suspeitas terroristas na Internet

  • Lusa
  • 13:40

O parlamento aprovou o texto final que permite à PJ ações urgentes de bloqueio a conteúdos considerados terroristas na internet, tendo depois 48 horas para a validar junto de autoridade judicial.

O Parlamento aprovou o texto final da comissão de assuntos constitucionais que permite à PJ ações urgentes de bloqueio a conteúdos considerados terroristas na internet, tendo depois 48 horas para a validar junto de autoridade judicial.

Este diploma teve apenas os votos favoráveis do PSD e do CDS, tendo sido viabilizado através das abstenções do Chega e do PS.

Livre, PCP, BE e Iniciativa Liberal votaram contra este teto final, que resultou de uma proposta do Governo no sentido de transpor para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva da União Europeia sobre combate ao cibercrime terrorista na internet.

Na versão inicial do diploma, o Governo atribuía à PJ o poder de bloquear ou suprimir a difusão na internet de conteúdos considerados terroristas, sem intervenção prévia da autoridade judicial.

Por consenso, os deputados da comissão de assuntos constitucionais concordaram em introduzir mudanças no sentido de sujeitar a intervenção de bloqueio da intervenção da PJ à validação por parte de uma autoridade judicial, mas prevendo-se uma exceção para permitir a esta polícia ações classificadas como urgentes.

Foi também aprovado pelo PSD e CDS, com a abstenção do Chega e IL, o texto final da comissão de assuntos constitucionais que autoriza o Governo a transpor a diretiva da União Europeia relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Parlamento aprova ação da PJ no bloqueio a suspeitas terroristas na Internet

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Terrorismo. PJ terá 48 horas para validar bloqueios na net

Filipa Ambrósio de Sousa,

A obrigatoriedade de validação da ação de bloqueio por parte da PJ foi proposta pelo PSD, tendo obtido os votos favoráveis do Chega, a abstenção do PS e a oposição da Iniciativa Liberal.