Próximo coordenador da UTAO vai ser escolhido através de concurso

O novo coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) vai ser escolhido através de um concurso lançado pela Secretaria-Geral da Assembleia da República, apurou o ECO. A decisão foi esta terça-feira tomada na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), com a oposição do PSD.

A equipa de técnicos que dão apoio aos deputados está sem liderança definida desde a saída de Rui Nuno Baleiras para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em abril, e o tema tem sido debatido nas reuniões da COFAP desde então.

A proposta sobre o método de seleção do próximo coordenador foi debatida durante os últimos meses, uma vez que esta unidade não tem estatutos, pelo que não existem regras para a designação do seu coordenador. O PS propôs em julho que, ao invés de uma nomeação pela COFAP, a próxima liderança fosse escolhida através de um concurso.

O concurso para coordenador da UTAO vai no entanto avançar, apesar da oposição do PSD, bem como o recrutamento de quatro técnicos para a unidade.

A falta de um coordenador não é inédita. Antes de Baleiras, a UTAO esteve cinco meses sem liderança, após a saída de João Miguel Coelho, em fevereiro de 2018, do cargo de coordenador. Em julho do mesmo ano, Baleiras ficou aos comandos da UTAO, por convite da então presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), Teresa Leal Coelho, à época deputada do PSD.