Quase 3.000 pessoas já se candidataram ao E-Lar. Mas site continua com problemas

O ministério do Ambiente e Energia contabiliza 2,912 registos no programa de apoios E-Lar, apesar das dificuldades em aceder ao formulário que se têm verificado desde a abertura das candidaturas.

A meio da tarde, pelas 14h50, o ministério contava 2.912 registos, de acordo com os números partilhados por fonte oficial com o ECO/Capital Verde. “Todos os esforços estão a ser feitos para resolver a pressão sobre os servidores”, indica a mesma fonte. O Governo estima que o E-Lar consiga apoiar um total de 21 mil famílias, das quais 12 mil carenciadas e nove mil da classe média.

Três horas antes da abertura das candidaturas, ou seja, pelas 8 horas da manhã, registaram-se 385 mil acessos no site do Fundo Ambiental, o que resultou numa falha técnica que impedia o preenchimento do formulário, e que se tem mantido ao longo do dia. O site não carrega, mostrando ora a mensagem “não é possível aceder a este site“, ora a mensagem “serviço indisponível”.

O E-Lar tem como objetivo promover a eficiência energética, e combater por essa via a pobreza energética. Ao mesmo tempo, quer promover a descarbonização. Nesse sentido, vem facilitar a troca de equipamentos a gás por elétricos de elevada eficiência.

Podem ser substituídos fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior. O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes.