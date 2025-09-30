Quer trabalhar numa startup? Ambi.careers cria plataforma com mais de 2 mil ofertas

Ambi.careers, startup de recrutamento especializada para o setor tecnológico, criou uma plataforma com mais de duas mil ofertas de emprego em startups nacionais e internacionais já investidas por fundos de capital de risco.

“Sabemos que, do lado dos candidatos, o desafio não é só encontrar vagas, mas perceber onde vale a pena apostar. Esta nova plataforma ajuda a identificar oportunidades com maior segurança, ao destacar startups que já captaram investimento e têm o apoio ativo de fundos”, diz Leo Capelossi, CEO e fundador da ambi.careers.

A startup já trabalha diretamente com fundos como bynd.vc em Portugal e Espanha, ou DOMO.vc, um dos maiores fundos do Brasil

A nova plataforma reúne, neste momento, mais de 2.400 vagas ativas em cerca de 1.440 startups sediadas em Portugal, Espanha, Brasil, Estónia e Reino Unido, informa o comunicado. O candidato pode filtrar as ofertas por indústria, estágio de crescimento da startup (early stage, growth ou expansão) ou por fundo de investimento.

“Já há cada vez mais fundos interessados em listar as vagas abertas em empresas dos seus portefólios de investimento, que, por sua vez, ganham mais destaque e audiência qualificada, para candidatos em busca de posições em startups”, refere o CEO.

Atena, Indico, Lince ou Shilling são alguns dos fundos nacionais listados na plataforma.