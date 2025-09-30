Show Off / Mola junta “todas as espécies de criativos” em campanha

No filme, vários criativos publicitários falam para a câmara, sendo cada um representado por um animal, simbolizando as diferentes “espécies” de criativos do mercado. A criatividade é da Coming Soon.

A Show Off / Mola lançou uma campanha de autopromoção que celebra a fusão entre tecnologia e criatividade humana. A campanha “Espécies” mostra como a produtora integra ferramentas de inteligência artificial de forma complementar, como apoio ao seu fluxo de trabalho, mas nunca como protagonista.

O filme assume o formato de um “mockumentary”, onde vários criativos publicitários falam para a câmara, sendo cada um representado por um animal, simbolizando as diferentes “espécies” de criativos que estão presentes no mercado. A criatividade é da Coming Soon.

“A tecnologia chegou para ficar e vai transformar a forma como trabalhamos. Aliada à criatividade e ao know-how de quem produz filmes há mais de duas décadas, torna-se apenas mais um recurso poderoso para expandir fronteiras. Utilizamos as ferramentas de IA, mas não abdicamos das técnicas tradicionais de animação e pós-produção, que fazem parte da nossa história e do nosso know-how“, diz Alexandre Montenegro, fundador da Show Off / Mola, citado em comunicado.

Luciano Ottani, realizador especializado em animação, explica que as imagens da campanha foram criadas por computador e depois “refinadas através de um misto de pós-produção digital e muito talento e suor 100% humanos”. “É por isso que, quando nos perguntam se fizemos o filme com IA, a resposta é: não, é Show Off / Mola”, diz.

“Trabalhamos com todas as agências e clientes, cada um com preocupações e critérios distintos — do storytelling à direção de arte, ou simplesmente ao budget. A IA é apenas mais uma ferramenta. O nosso core business continua a ser o mesmo: fazer bons filmes“, resume Tamiris Montenegro, diretora-geral da produtora.