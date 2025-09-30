Sociedade Ponto Verde tem 500 mil euros para soluções de reciclagem de embalagens

A Sociedade Ponto Verde (SPV) e a consultora Beta-i arrancaram com as candidaturas para o programa Re_source, a iniciativa de inovação focada em soluções para a economia circular, e tem até 500.000 euros para acelerar a transformação da cadeia de valor das embalagens. Candidaturas decorrem até 17 de outubro.

“O Re_source 4.0 é uma oportunidade única para startups, inovadores e parceiros da SPV desenvolverem novas soluções que façam evoluir a cadeia de valor das embalagens em Portugal. Nesta edição, destacam-se três missões, incluindo promover o aumento da reciclagem de embalagens de vidro, material que exige especial atenção. Financiamos os projetos-piloto, mas queremos, sobretudo, criar um ecossistema colaborativo onde se partilha conhecimento, se testam soluções reais e se gera impacto na economia circular”, diz Ana Trigo Morais, CEO da SPV, citada em comunicado.

Até 2030, o país tem como meta a reciclagem de 75% do vidro, com foco no canal Horeca (restauração e hotelaria), bem como reduzir em 5% a produção de resíduos de embalagens do fluxo urbano per capita face a 2018; e, até 2034, digitalizar e integrar os fluxos de informação do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens).

“Após três edições de Re_source, a ambição ficou maior. “Temos novos parceiros e outros repetentes que nos mostram o sucesso e os resultados deste programa. A comunidade está a crescer, a maturidade também, estamos confiantes que esta edição nos trará mais próximos de onde queremos estar em termos de inovação no universo do futuro das embalagens”, diz Ana Costa, sustainability & blue economy director na Beta-i, citada em comunicado.

A open call internacional decorre até 17 de outubro, com o processo a avançar em novembro com uma primeira ronda de seleção (Online Pitch). Os finalistas seguem para o bootcamp com os parceiros do programa, iniciando-se depois o processo de cocriação dos projetos-piloto e a fase de experimentação, com implementação prevista entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, detalha comunicado.

“O programa oferece financiamento até 500.000 euros para a cocriação de projetos-piloto com os parceiros da SPV das diferentes etapas da cadeia de valor como gestão de resíduos, embalagens e marcas”, informa.

Startups terão, assim, “oportunidade de validar as suas soluções em ambientes reais, com acesso direto a especialistas e suporte técnico e estratégico, e escalar soluções com impacto direto na circularidade das embalagens e resíduos de embalagens”.

“Os projetos-piloto poderão abranger áreas como tecnologias avançadas de triagem e recolha, rastreabilidade de materiais, digitalização de processos e novos modelos circulares aplicados à cadeia de valor das embalagens.”