Sondagem aponta para empate entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro na corrida ao Porto

Uma sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e jornal Público deu uma margem muito curta entre Pedro Duarte, da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e Manuel Pizarro, do PS. Segundo avança a RTP, o terceiro lugar é ocupado pelo Chega.

Pedro Duarte soma 32% das intenções de voto, seguido do candidato do PS, que reúne 29%. Com apenas 10%, posiciona-se, em terceiro lugar, o partido Chega.

Por fim, o Livre e o candidato independente Filipe Araújo conseguem 6% cada um, a CDU apenas 5% e o Bloco de Esquerda 3%, podendo vir a perder o único vereador que elegeu nas últimas eleições autárquicas. Segundo a sondagem, 14% dos eleitores ainda não decidiu em quem votar.

O inquérito foi realizado entre 27 e 28 de setembro, tendo sido selecionadas cinco freguesias do concelho do Porto. Foram obtidos 1.163 inquéritos válidos, sendo 58% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e voto nas legislativas 2025. A taxa de resposta foi de 43%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1.163 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.