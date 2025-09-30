Autárquicas 2025

Sondagem aponta para empate entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro na corrida ao Porto

  • ECO
  • 20:24

Pedro Duarte, da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, soma 32% das intenções de voto, seguido do candidato do PS, Manuel Pizarro que reúne 29%.

Uma sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e jornal Público deu uma margem muito curta entre Pedro Duarte, da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e Manuel Pizarro, do PS. Segundo avança a RTP, o terceiro lugar é ocupado pelo Chega.

Pedro Duarte soma 32% das intenções de voto, seguido do candidato do PS, que reúne 29%. Com apenas 10%, posiciona-se, em terceiro lugar, o partido Chega.

Por fim, o Livre e o candidato independente Filipe Araújo conseguem 6% cada um, a CDU apenas 5% e o Bloco de Esquerda 3%, podendo vir a perder o único vereador que elegeu nas últimas eleições autárquicas. Segundo a sondagem, 14% dos eleitores ainda não decidiu em quem votar.

O inquérito foi realizado entre 27 e 28 de setembro, tendo sido selecionadas cinco freguesias do concelho do Porto. Foram obtidos 1.163 inquéritos válidos, sendo 58% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e voto nas legislativas 2025. A taxa de resposta foi de 43%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1.163 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sondagem aponta para empate entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro na corrida ao Porto

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo está “a ultimar” segundo concurso do TGV

André Veríssimo,

PS deixou críticas no Parlamento pelo atraso no relançamento do concurso para a segunda parceria público-privada da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que estava previsto para maio.