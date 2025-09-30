Guerra comercial

Tarifas. EUA vão impor taxas de até 50% sobre importação de móveis

  • Lusa
  • 20:15

Os detalhes foram divulgados após Trump anunciar inicialmente que, a partir de 1 de outubro, os EUA aplicariam tarifas de 30% a alguns móveis estofados e de 50% a armários de cozinha e de WC.

O Governo dos Estados Unidos vai impor tarifas de 10% sobre madeira macia e madeira serrada a partir de 14 de outubro, bem como taxas sobre móveis importados que serão faseadas até chegar aos 50%. As tarifas sobre móveis importados serão de 25% a partir dessa data e aumentarão para 50% a partir de 1 de janeiro de 2026.

Os detalhes foram divulgados pela Casa Branca após o Presidente Donald Trump anunciar inicialmente que, a partir de 1 de outubro, os Estados Unidos aplicariam tarifas de 30% a alguns móveis estofados e de 50% a armários de cozinha, móveis de casa de banho e outros produtos relacionados.

No entanto, o documento oficial agora publicado online adia a data para 14 de outubro, com tarifas de 10% sobre madeira macia e madeira serrada e de 25% sobre móveis fabricados no exterior.

A partir de 1 de janeiro, o imposto aumentará para 30% para móveis estofados e até 50% para armários de cozinha, toucador e outros itens.

