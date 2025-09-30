Turismo cresceu 0,9% em agosto para novo recorde. Incêndios penalizam região Centro

O turismo português marcou um novo recorde em agosto, com um crescimento homólogo de 0,9% no número de hóspedes, para 3,8 milhões, e de 1,1% nas dormidas, para 10,7 milhões, indicam as estatísticas rápidas publicadas esta terça-feira pelo INE.

A marca inédita deveu-se ao crescimento das dormidas de residentes, que aumentaram 4,1%, uma vez que nos não residentes registou-se um decréscimo de 0,5%.

Entre os principais mercados emissores, os Estados Unidos destacaram-se com um crescimento de 9,8%, seguido do Canadá, com um crescimento de 8,5%. Já os mercados espanhol e italiano registaram as maiores quebras, de 9,1% e 6,9%, respetivamente.

Os proveitos totais do setor mantiveram um crescimento robusto, de 6,5%, bem como os proveitos de aposento, que aumentaram 5,5%. A receita por quarto cresceu 2,6% para 116,8 euro, enquanto a receita por quarto ocupado aumentou 4,3% para 159,2 euros. A taxa de ocupação por cama (66,8%) e por quarto (73,4%) recuaram 1,1 pontos percentuais e 1,2 pontos percentuais, respetivamente.

Incêndios penalizam região Centro

A região centro registou uma diminuição de 3% nas dormidas, uma tendência que o INE considera que “poderá estar associada às circunstâncias decorrentes dos incêndios que afetaram a região nesse período”.

A Região Autónoma da Madeira (+3,7%) e a Península de Setúbal (+3,3%) tiveram os maiores crescimentos. Os aumentos menos expressivos foram observados no Oeste e Vale do Tejo e no Algarve (+0,5% em ambos). “O Algarve concentrou 30,3% do total de dormidas, seguindo-se a Grande Lisboa (19,3%)”, assinala o INE.

Com a desaceleração em agosto, o crescimento das dormidas desde o início do ano cifra-se agora em 2,4%, com um total de 56,5 milhões. Os proveitos totais mantêm uma boa dinâmica, aumentando 7,9% face ao mesmo período do ano passado.

(Notícia atualizada às 11h40)