Unicorn Factory tem 20 mil euros para foodtechs

A Unicorn Factory Lisboa está à procura de startups com soluções para a indústria alimentar e de restauração. As candidaturas para o acelerador “From Start-to-Table” decorrem até 26 de outubro, com o programa a realizar-se entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. Os dois vencedores recebem cada 10.000 euros e acesso aos principais eventos internacionais de foodtech.

“O From Start-to-Table tem sido determinante para desenvolver a inovação nacional na área alimentar e de restauração, áreas de forte relevo para Portugal, com seis edições já realizadas e mais de 135 startups apoiadas. Esta nova edição vai reforçar esse caminho, criando condições para que as startups possam testar soluções diretamente com empresas do setor e desenvolver pilotos que acelerem o seu crescimento em Portugal, mas também no estrangeiro, com o apoio do EIT food e da Lanzadera. Esta ligação permitirá às startups acelerar e reforçar a ligação a outros ecossistemas europeus”, diz Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, citado em comunicado.

Premiado recentemente pela Comissão Europeia nos European Enterprise Promotion Awards, o programa — que conta com o apoio da Delta Cafés, como parceiro principal, do Turismo de Portugal (institucional), e da Sogrape (empresarial), AHRESP e a startup DIGin — já apoiou mais de 100 startups e angariou mais de 40 milhões de euros de investimento, informa a Unicorn Factory. Pleez, Embargo, Kikleo, Why Not, Swee e Tarwi são algumas das startups que já passaram pelo programa de aceleração que, em média, recebe entre 15-25 candidatos por edição.

Com duração de nove semanas, o programa vai apoiar startups nacionais e internacionais, e reunir investidores e líderes do setor para identificar e impulsionar soluções inovadoras para área de bebidas e alimentação. Este ano, e pela primeira vez, o programa será desenvolvido em cooperação com outros ecossistemas de inovação europeus como é o caso da EIT Food, promovido pela União Europeia, e a incubadora de startups espanhola Lanzadera (criada pelo fundador da Mercadona).

A realizar-se entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, o programa tem um modelo híbrido: um bootcamp presencial com as startups, especialistas e os parceiros do programa, e sessões semanais online com líderes da indústria foodtech, empresas do setor, mentores e investidores.

Em fevereiro, os vencedores das categorias de Tecnologia e de Produto terão oportunidade de ganhar 10.000 euros e terão acesso aos maiores eventos internacionais na área alimentar.