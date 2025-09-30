Versace veste Prada. Bruxelas aprova aquisição que agita o mundo da moda de luxo

Comissão Europeia concluiu que a operação não suscitava preocupações em matéria de concorrência. Negócio avaliado em 1,25 mil milhões de euros.

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira a aquisição do controlo exclusivo da marca de moda e alta-costura e outros produtos de luxo Givi Holding S.r.l (Versace) pela homóloga Prada S.p.A., ambas de Itália.

De acordo com informação do executivo comunitário, a operação, aprovada ao abrigo do Regulamento das Concentrações da União Europeia, diz respeito principalmente à conceção, fabrico e distribuição de artigos de luxo.

A Comissão concluiu que a operação notificada não suscitava preocupações em matéria de concorrência, dadas as limitadas posições de mercado das empresas resultantes da operação proposta. A operação notificada foi examinada no âmbito do procedimento simplificado de análise das concentrações.

Tanto a Prada, fundada em 1913, quanto a Versace, desde 1978, são marcas de luxo italianas.

Em abril, a marca anunciou que chegou a acordo para adquirir uma participação de 100% na Versace por 1,25 mil milhões de euros, tendo assinado um dos negócios do momento no setor do luxo europeu.

As negociações começaram em janeiro, depois de terem sido contratados os bancos de investimento Barclays e Citi. No entanto, a compra da Versace à Capri Holdings teve um “desconto” de mais de 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros) devido ao impacto da guerra comercial causada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos.

A Versace pertence à Capri Holdings desde 2018, quando o grupo deu 1,8 mil milhões de euros à família Versace e ao fundo Blackstone. Nesse mesmo ano, a Prada esteve a ‘piscar o olho’ à Versace, embora tenha acabado por decidir não avançar para o negócio.