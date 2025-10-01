Atualidade

5 coisas que vão marcar o dia

  • ECO
  • 7:05

O Banco de Portugal vai divulgar os dados da dívida pública e medir os juros dos empréstimos e depósitos. Já o INE vai revelar os índices de produção industrial de agosto.

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal vai divulgar os dados da dívida pública e medir os juros dos empréstimos e depósitos. Já o INE vai revelar os índices de produção industrial de agosto. A marcar o dia está ainda a estimativa rápida da inflação na Zona Euro de setembro por parte do Eurostat e a apresentação do plano para reforçar a defesa e segurança dos países da UE por parte da Comissão Europeia.

Banco de Portugal revela dívida pública…

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal (BdP) vai divulgar os dados da dívida pública referentes a agosto. Em julho, o endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht aumentou cerca de mil milhões de euros, atingindo um novo recorde histórico nos 288 mil milhões de euros. O BdP explicou que esta subida se deveu ao aumento dos títulos de dívida pública (800 milhões de euros) e dos Certificados de Aforro (400 milhões de euros), “que foi parcialmente compensado pela diminuição dos Certificados do Tesouro (-200 milhões)”.

…e mede juros dos empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal vai ainda atualizar os dados relativos a agosto sobre as taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos. Em julho, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares diminuiu pelo 19.º mês consecutivo, para 1,39%, e a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação caiu para 2,88%, o valor mais baixo desde novembro de 2022. Já os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram 3033 milhões de euros.

INE divulga preços na produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar esta quarta-feira os índices de produção industrial referente a agosto. O índice de produção industrial apresentou uma variação homóloga de 2,3%, em julho (3,0% em junho). Excluindo o agrupamento de Energia esta variação foi de 0,1% (0,5% no mês precedente). A taxa de variação da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em -0,3% (0,3% em junho).

Eurostat revela inflação de março

O Eurostat divulga esta quarta-feira a estimativa rápida da inflação na Zona Euro de setembro. Em agosto, a taxa de inflação homóloga na Zona Euro manteve-se estável em 2%, abaixo da estimativa inicial de 2,1%. No conjunto dos países da União Europeia (UE), o índice de preços no consumidor permaneceu em 2,4%, com Portugal a fixar uma taxa acima da média do euro, nos 2,5%. A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), manteve-se estável em 2% pelo terceiro mês e ficou abaixo dos 2,2% registados em agosto do ano passado.

Comissão Europeia apresenta plano para reforçar Defesa

A Comissão Europeia vai apresentar durante a reunião informal do Conselho Europeu, em Copenhaga, o plano para reforçar a defesa e segurança dos países da União Europeia. Segundo Ursula von der Leyen, o plano vai apresentar “o que é necessário para defender a nossa postura de defesa, quais são as falhas, que capacidades são necessárias, quais são as metas e objetivos”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

5 coisas que vão marcar o dia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Excedente sobe em agosto. Receita fiscal cresce 8,7%

Ânia Ataíde,

Administrações Públicas fecharam agosto com um excedente mais elevado do que o registado em igual período do ano passado, mas menor do que o de julho. Receita avança 8% e despesa 6,1%.