5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal vai divulgar os dados da dívida pública e medir os juros dos empréstimos e depósitos. Já o INE vai revelar os índices de produção industrial de agosto. A marcar o dia está ainda a estimativa rápida da inflação na Zona Euro de setembro por parte do Eurostat e a apresentação do plano para reforçar a defesa e segurança dos países da UE por parte da Comissão Europeia.

Banco de Portugal revela dívida pública…

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal (BdP) vai divulgar os dados da dívida pública referentes a agosto. Em julho, o endividamento das administrações públicas na ótica de Maastricht aumentou cerca de mil milhões de euros, atingindo um novo recorde histórico nos 288 mil milhões de euros. O BdP explicou que esta subida se deveu ao aumento dos títulos de dívida pública (800 milhões de euros) e dos Certificados de Aforro (400 milhões de euros), “que foi parcialmente compensado pela diminuição dos Certificados do Tesouro (-200 milhões)”.

…e mede juros dos empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal vai ainda atualizar os dados relativos a agosto sobre as taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos. Em julho, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares diminuiu pelo 19.º mês consecutivo, para 1,39%, e a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação caiu para 2,88%, o valor mais baixo desde novembro de 2022. Já os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram 3033 milhões de euros.

INE divulga preços na produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar esta quarta-feira os índices de produção industrial referente a agosto. O índice de produção industrial apresentou uma variação homóloga de 2,3%, em julho (3,0% em junho). Excluindo o agrupamento de Energia esta variação foi de 0,1% (0,5% no mês precedente). A taxa de variação da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em -0,3% (0,3% em junho).

Eurostat revela inflação de março

O Eurostat divulga esta quarta-feira a estimativa rápida da inflação na Zona Euro de setembro. Em agosto, a taxa de inflação homóloga na Zona Euro manteve-se estável em 2%, abaixo da estimativa inicial de 2,1%. No conjunto dos países da União Europeia (UE), o índice de preços no consumidor permaneceu em 2,4%, com Portugal a fixar uma taxa acima da média do euro, nos 2,5%. A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), manteve-se estável em 2% pelo terceiro mês e ficou abaixo dos 2,2% registados em agosto do ano passado.

Comissão Europeia apresenta plano para reforçar Defesa