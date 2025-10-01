Seguradoras

Gonçalo Nova é o vencedor do Prémio Novos Talentos Ageas

  • Carolina Neves Carvalho
  • 14:55

O prémio da iniciativa da Ageas Portugal e da Casa da Música contempla um montante de 5.000 euros, que foi entregue ao trombonista. O objetivo é ajudar a impulsionar a sua carreira musical.

O Grupo Ageas Portugal anunciou em comunicado que o trombonista Gonçalo Nova é o vencedor da sétima edição do Prémio Novos Talentos Ageas.

CEO do Grupo Ageas, Luís Menezes, com o trombonista Gonçalo Nova na final da sétima edição do concurso “Prémio Novos Talentos Portugal”.Miguel Pereira/Casa da Música

Este prémio resulta de uma parceria entre o Grupo Ageas Portugal e a Fundação Casa da Música que tem como objetivo distinguir e incentivar o trabalho de músicos portugueses, ou com residência em Portugal, até aos 35 anos.

A final foi disputada pelo trombonista e pelos músicos Tiago Oliveira, a tocar guitarra portuguesa, e Pedro Sequeira, no vibrafone. Mas foi Gonçalo Nova quem conquistou os jurados e o público.

Acreditamos que os talentos devem ser descobertos, apoiados e celebrados. O Prémio Novos Talentos Ageas trabalha nesse sentido – é mais do que um reconhecimento artístico, é uma oportunidade para impulsionar o futuro de jovens músicos que, com a sua criatividade e dedicação, enriquecem o panorama cultural do nosso país,” começa por dizer Teresa Thöbe, responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal. “Juntamente com a Fundação Casa da Música, temos orgulho em contribuir para que estes artistas transformem o seu potencial em carreiras inspiradoras, que marcam gerações e que deixam uma assinatura única na história da música portuguesa.

Esta iniciativa da Ageas Portugsl e da Casa da Música oferece ao vencedor 5.000 euros para ajudar a impulsionar a sua carreira musical.

