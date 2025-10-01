Aliança verde da banca perde na credibilidade e ação coletiva. Regulação ganha pontos

A Aliança da Banca para a Neutralidade Carbónica (NZBA, na sigla em inglês), a maior coligação mundial de instituições financeiras com o objetivo de contribuírem para anular as emissões de carbono, anunciou em agosto uma “pausa”, com o objetivo de repensar a iniciativa. No início de outubro, diz a aliança ao ECO/Capital Verde, vão ser conhecidos os moldes nos quais a aliança poderá continuar, depois de uma debandada de vários membros, que incluiu vários gigantes da banca americana.

Esta aliança, convocada pelas Nações Unidas e criada em 2021 com apenas 41 membros, chegou a integrar 150 bancos. Contudo, no momento da pausa, restavam apenas 125 instituições aliadas, afirma fonte oficial da organização.

JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Barclays, UBS, HSBC, Citi e Goldman Sachs foram algumas das desistências mais badaladas, embora tenham insistido que o respetivo afastamento da aliança não significaria interromper os seus esforços quanto à transição.

“Vamos continuar a trabalhar independentemente para avançar com os interesses da firma, dos nossos acionistas e clientes, e mantemo-nos focados em soluções pragmáticas para apoiar as tecnologias de baixo carbono”, assim como “os nossos clientes que estão comprometidos com a transição energética”, afirmou um porta-voz do JP Morgan na altura da desvinculação, ou seja em janeiro deste ano, citado pelo ESG Today.

Há dois bancos portugueses que fazem parte desta aliança, a Caixa Geral de Depósitos e a Caixa de Crédito Agrícola mas, contactados, preferiram não comentar.

Na nota na qual é anunciada a suspensão da aliança, a organização explica que está a considerar passar a ter o papel de apresentar guias (frameworks) e ferramentas que promovam o foco das instituições financeiras em atividades de baixo carbono, em vez de manter o sistema de membros.

“O grupo de coordenação considera que esta é a forma mais apropriada para continuar a apoiar os bancos de todo o globo a manterem-se resilientes e acelerar a economia em linha com o acordo de Paris“, lê-se no comunicado.

A mudança, explica Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, dita que a NZBA passe de uma aliança baseada em adesão formal e compromissos obrigatórios, para funcionar como uma iniciativa de linhas guia voluntárias.

Esta nova abordagem representa não só um retrocesso, mas constitui também um sinal evidente de que a capacidade do setor financeiro para se autorregular em matéria climática é limitada. Paulo Rosa Economista Sénior do Banco Carregosa

Este novo modelo, de acordo com o economista, evita riscos de litígio e aumenta a possibilidade de participação mais ampla, já que pode ajudar alguns bancos a manterem-se envolvidos, sobretudo em países onde há forte oposição às políticas ESG. Considera provável que a maioria apoie as mudanças propostas. Henrique Tomé, analista na XTB, vê como ponto positivo evitarem-se riscos de compliance ou perceções de concertação setorial.

Por outro lado, a mudança levanta dúvidas quanto à eficácia da iniciativa, afirma Paulo Rosa. Na sequência, antevê menos pressão para que os bancos apliquem medidas reais de descarbonização, “o que pode abrir espaço a práticas de greenwashing” e a possibilidade de fragmentação de práticas, o que dificulta a comparação e pode criar um cenário desigual, sobretudo entre regiões. “A NZBA arrisca perder credibilidade e deixar de ser uma referência global na transição climática do setor bancário“, diz.

Em consonância, Henrique Tomé, analista da XTB, afirma: “o risco é que a NZBA perca relevância e se torne mais uma declaração de princípios do que um instrumento de transformação real“, saindo fragilizada a credibilidade da iniciativa.

Isto não é uma simples reestruturação; é um recuo significativo na ação coletiva, no preciso momento em que é mais crítica. Scott Kelly Economista e consultor, professor na Universidade de Cambridge

Scott Kelly, economista e consultor de sustentabilidade, professor na Universidade de Cambridge, também é crítico, numa publicação na sua página de Linkedin: “Isto não é uma simples reestruturação; é um recuo significativo na ação coletiva, no preciso momento em que é mais crítica“. Para Kelly, o modelo de aliança criava um sistema de “pressão de grupo” e encorajava os menos proativos a avançarem. Ao abdicar da lógica de grupo, a NZBA permite que os bancos se guiem por pressões regionais e interesses comerciais, “deixando um vazio onde antes existia um esforço global unificado”.

O analista Henrique Valente, da ActivTrades, entende que “com a saída em peso dos grandes bancos americanos, a NZBA perdeu relevância“, pelo que espera que seja aprovada a nova proposta, e crê que os moldes apresentados “fazem sentido” à luz da vontade dos bancos de “suavizarem” compromissos, mas não de os abandonarem completamente. “O resultado deve ser uma NZBA mais consultiva do que normativa, embora esta mudança fragilize a coerência global da transição financeira“, diz.

Na mesma linha, Luís Pinho, CEO da Helexia, alerta que “sem capital orientado para projetos sustentáveis, dificilmente conseguiremos descarbonizar a economia à velocidade exigida“, acompanhando a opinião de que esta mudança “enfraquece a credibilidade e a força coletiva necessárias para acelerar a transição climática”.

Sem capital orientado para projetos sustentáveis, dificilmente conseguiremos descarbonizar a economia à velocidade exigida. Luís Pinho CEO da Helexia

“A verdade é que, apesar de alguns esforços para limitar o investimento em energias fósseis e apoiar projetos verdes, os retornos nunca foram suficientemente atrativos para alterar de forma significativa a dinâmica dominante“, diz Henrique Valente.

Regulação surge como a melhor solução

“À luz destes desenvolvimentos, a convicção do setor bancário na promoção da transição energética e das finanças sustentáveis fica sob escrutínio“, afirma Henrique Tomé, embora reconheça que muitos bancos já integram critérios ESG e de risco climático na sua gestão de risco e nas carteiras de crédito, independentemente de compromissos multilaterais.

“O fortalecimento regulatório surge como um caminho inevitável”, entende Henrique Tomé. Para o analista, seria preferível que a NZBA adotasse um modelo híbrido, que conjugasse mecanismos voluntários, regulatórios (com algum grau de obrigatoriedade em compromissos mínimos e flexibilidade consoante a região) e accountability externa, sofrendo pressão da sociedade civil e investidores.

Por exemplo, poderiam manter-se diretrizes abertas em termos de metodologias, mas exigir que todos os bancos apresentassem metas de descarbonização auditáveis e relatórios transparentes, comparáveis entre si.

O fortalecimento regulatório surge como um caminho inevitável. Henrique Tomé Analista na XTB

Para Paulo Monteiro Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, uma solução melhor que aquela apresentada pela NZBA seria manter a aliança tal como está, mas com metas graduais e ajustadas à realidade de cada banco: “assim, haveria flexibilidade sem perder a pressão para avançar”. “Esta nova abordagem representa não só um retrocesso, mas constitui também um sinal evidente de que a capacidade do setor financeiro para se autorregular em matéria climática é limitada“, considera.

O professor de Cambridge entende que as coligações setoriais “estão a mostrar-se muito vulneráveis a oposição política organizada”, pelo que são necessárias salvaguardas regulatórias para garantir os mesmos fins. O economista sénior do Banco Carregosa prevê que a nível internacional, e particular na União Europeia, a suspensão da NZBA possa servir “como um argumento adicional para reforçar as exigências legais obrigatórias, garantindo que os compromissos climáticos não fiquem reféns das políticas e estratégias tomadas pelas instituições financeiras”.

Na ótica de Luís Pinho, seria desejável implementar padrões mínimos obrigatórios, definidos e regulados, que assegurem transparência e comparabilidade, criando um mecanismo que permita colaboração técnica entre instituições, sem risco legal. O mesmo sublinha que estas mudanças não alteram “uma realidade”: “o ESG é cada vez mais materialmente relevante para as empresas, porque impacta diretamente a gestão de riscos, a confiança dos stakeholders, a eficiência operacional e até a atratividade de talento”.

Em paralelo, a inovação e as novas soluções financeiras dão “esperança” ao analista da ActivTrades de que, a médio prazo, se resolvam ou atenuem algumas das questões mais preocupantes em termos de sustentabilidade.

A transição para uma economia mais verde continua, mas será necessariamente mais gradual e adaptada às realidades económicas e geopolíticas atuais. Henrique Valente ActivTrades

“A transição para uma economia mais verde continua, mas será necessariamente mais gradual e adaptada às realidades económicas e geopolíticas atuais”, prevê Henrique Valente. A verdadeira convicção, para Henrique Tomé, será medida pela na prática pelo financiamento de projetos verdes, pela redução da exposição a ativos intensivos em carbono e pela integração dos riscos climáticos no pricing do crédito.