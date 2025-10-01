BPI paga taxa de 2,625% para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas

O Banco BPI vai pagar uma taxa fixa de 2,625% na emissão de 500 milhões de euros em obrigações cobertas com prazo de 5,5 anos, vencendo a abril de 2031, anunciou esta quarta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM),

A operação enquadra-se no Programa de Obrigações Cobertas do banco, cuja garantia global é composta maioritariamente por empréstimos hipotecários para habitação, indica ainda na nota aos mercados.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa nomeou o CaixaBank, o CréditAgricoleCIB, o HSBC, o IMI-IntesaSanpaolo, o LBBW e o Natixis como coordenadores para liderar a gestão da oferta de EuropeanCoveredBonds (Premium), adiantou no dia anterior o site International Financing Review. (IFR). A liquidação está prevista para 8 de outubro de 2025.