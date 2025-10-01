BRANDS' ECOSEGUROS Carglass promove workshop para Mediadores de Seguros
A iniciativa pretende apoiar profissionais do setor com ferramentas digitais como LinkedIn e Inteligência Artificial.
A Carglass vai realizar, no dia 2 de Outubro, um novo workshop dedicado em exclusivo ao setor da mediação de seguros, com o objetivo de apoiar os mediadores a potenciar a sua atividade através de ferramentas digitais como o LinkedIn e a Inteligência Artificial (IA).
O evento terá lugar no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e vai mostrar aos participantes estratégias com casos práticos, com Mediadores de Seguros, para otimizar a sua presença digital, maximizar a eficiência e aprofundar o relacionamento com clientes e parceiros.
A formação será conduzida por dois oradores reconhecidos nas respetivas áreas: Pedro Caramez, considerado o maior especialista de LinkedIn em Portugal, e Bruno Oliveira, especialista em Marketing Digital e Inteligência Artificial Generativa.
Pedro Caramez tem mais de 15 anos de experiência a apoiar empresas e profissionais na otimização da sua presença no LinkedIn. É autor de vários livros sobre o tema, mentor e consultor, tendo já colaborado com mais de 742 empresas e ajudado mais de cinco mil profissionais a melhorar os seus resultados através da rede social.
Já Bruno Oliveira, Head of Digital Hub & E-Business na Sumol+Compal, lidera a transformação digital da empresa e é formador em instituições como a Lisbon Digital School, IADE e IPAM. Conta com uma vasta experiência em FMCG nas áreas de marketing e vendas, tendo formado mais de três mil profissionais em temáticas como IA Generativa, Estratégia Digital e Smarketing.
Os interessados em assistir ao evento devem inscrever-se aqui.
